Dahlin och Hedman rankas bland NHL:s bästa backar

Dahlin och Hedman bland NHL:s bästa backar. Foto: Bildbyrån

Inför varje säsong samlas en expertpanel på NHL Network för att utse världens bästa spelare på varje position. Nu har också nedräkningen börjat inför NHL-säsongen 2026/27.

Nyligen släpptes listan på NHL:s bästa forwards inför säsongen. Där tog två svenskar plats i form av William Nylander och Lucas Raymond .

Nu har listan på de bästa backarna i ligan släppts. Även där finns svenskt representerat i form av Rasmus Dahlin och Victor Hedman . Den sistnämnde tappar dock rejäl jämfört med förra året, från femte toll 19:e plats. Rasmus Dahlin klättar tre placeringar från sjunde till fjärde. Den svenske veteranen hade en tuff säsong och missade de avslutande 15 matcher plus slutspelet med sitt Tampa Bay Lightning i våras.

En annan svensk som tappat sin plats på listan är Gustav Forsling . Panthers-backen var en av hela ligans bästa backar när Florida vann Stanley Cup 2025. Den gångna säsongen var dock tuffare för Forsling och Panthers, och svensken tappar nu sin plats på topp 20.

Cale Makar toppar listan

Topp tre på listan är densamma som förra året. Den toppas av Colorados Cale Makar före Minnesotas Quinn Hughes och Columbus Zach Werenski . En raket på årets lista är Detroits Moritz Seider . Tysken hade en strålande säsong ifjol med med sina 60 poäng på 82 grundseriematcher för Red Wings, och tar sig in på topp 10.

NHL:s 20 bästa backar - enligt NHL Network

20. Devon Toews , Colorado Avalanche

19. Shea Theodore , Vegas Golden Knights

18. Vctor Hedman, Tampa Bay Lightning

17. Jackson LaCombe , Anaheim Ducks

16. Josh Morrissey , Winnipeg Jets

15. Roman Josi , Nashville Predators

14. Brock Faber , Minnesota Wild

13. Adam Fox , New York Rangers

12. Jaccob Slavin , Carolina Hurricanes

11. Charlie McAvoy , Boston Bruins

10. Evan Bouchard , Edmonton Oilers

9. Moritz Seider , Detroit Red Wings

8. Jake Sanderson , Ottawa Senators

7. Matthew Schaefer , New York Islanders

6. Lane Hutson , Montreal Canadiens

5. Miro Heiskanen , Dallas Stars

4. Rasmus Dahlin , Buffalo Sabres

3. Zach Werenski , Columbus Blue Jackets

2. Quinn Hughes , Minnesota Wild

1. Cale Makar , Colorado Avalanche