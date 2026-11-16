Mike Reilly får lämna Carolina för spel i Colorado.

Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Förra veckan kom ett tungt besked för Colorado Avalanche. Båda superstjärnorna Nathan MacKinnon och Cale Makar klev nämligen av med skador i förlusten mot Ottawa Senators. Senare stod det klart att båda blir borta från spel i ett flertal veckor .

Det är ett tufft slag för "Avs" som alltså får klara sig utan två av världens absolut bästa spelare – samtidigt. Till följd av skadorna väljer Colorado nu att förstärka truppen.

I helgen fick Carolina Hurricanes tillbaka lagkaptenen Jordan Staal, som vann Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP tidigare i år, från skada. Med Staal tillbaka behövde "Canes" frigöra plats i sin laguppställning. Det var då backen Mike Reilly som offrades.

Mike Reilly klar för Colorado Avalanche

Carolina placerade Reilly på waivers i syfte att bli omplacerad till klubbens farmarlag Chicago Wolves i AHL. 33-åringen kommer dock inte att omplaceras till AHL av Carolina. I stället blev Reilly upplockad på waivers av Colorado Avalanche där han väntas komma in och fylla tomrummet i laguppställningen som uppstått efter Makars skada.

Mike Reilly var en breddback i Carolina Hurricanes förra året och spelade endast två slutspelsmatcher när laget gick hela vägen och vann Stanley Cup. Han noterades dock för nio poäng på 42 matcher i grundserien och eftersom han spelade mer än hälften av lagets matcher fick han ändå sitt namn inskrivet på Stanley Cup-bucklan.

Under sin karriär har Mike Reilly spelat 468 NHL-matcher. Han draftades av Columbus Blue Jackets i fjärde rundan 2011 men gjorde sedan sin NHL-debut för Minnesota Wild under säsongen 2015/16. Reilly, som vann JVM-guld med USA 2013, har annars varit lite av en "journeyman" i NHL. Efter tiden i Minnesota har amerikanen spelat för Montréal Canadiens , Ottawa Senators, Boston Bruins, Florida Panthers och New York Islanders innan han hamnade i Carolina Hurricanes 2025.

Colorado Avalanche blir nu alltså hans åttonde NHL-klubb i karriären.