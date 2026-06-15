Jordan Staals historiska kväll

Jordan Staal vann Stanley Cup och Conn Smythe Trophy. Foto: Bildbyrån.

Jordan Staal gjorde mål i de fem (!) första finalmatcherna och blev därmed först att lyckas med den bedriften på 70 år. Men Carolinakaptenens historieksrivande tog inte slut där. I natt skrev han in sig i NHL-historien på två nya sätt.

Trots att Staal faktiskt blev mållös i den sjätte finalmatchen, som Carolina vann och säkrade Stanley Cup-titeln i , prisades han som slutspelets MVP och fick lyfta Conn Smythe Trophy. 37-åringen, som fyller 38 i september, satte därmed ett rekord som den äldsta spelaren i NHL:s historia att få ta emot utmärkelsen. Den tidigare rekordinnehavaren var Tim Thomas, som också var 37 år när han tog emot priset då Boston vann 2011. Han blev faktiskt också den blott andra spelaren i NHL:s historia som vid 37 års ålder gjort sex mål i en finalserie. Brad Marchand var den första att lyckas.

Men inte nog med det.

Jordan Staal vann Conn Smythe Trophy

Staal, som vann Stanley Cup med Pittsburgh redan 2009, är nu också den som vunnit två Stanley Cup-titlar med längst intervall emellan dem. Aldrig tidigare har en spelare fått vänta hela 17 år från att vinna den första till sin andra Stanley Cup-titel.

– Jag ville verkligen vinna Stanley Cup, men framför allt ville jag vinna för alla andra i det här laget. De förtjänade det så mycket. De har jobbat så hårt. Det ger mig gåshus att vi lyckats tillsammans, säger Staal.

Senast Carolina vann Stanley Cup, 2006, spelade Jordan Staal fortfarande juniorhockey. Då var däremot strorebror Eric en av de stora hjältarna. Han vann faktiskt slutspelets poängliga den gången. Den här gången fick han stå vid sidan om och se sin lillebror, som lagkapten, få lyfta dubbla troféer.