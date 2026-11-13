Dubbelsmällen: Klev av skadade

Både Cale Makar och Nathan MacKinnon klev av skadade inatt.

Foto: BILDBYRÅN

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Colorado Avalanche vände 0-2 till 3-2, men föll till slut med 4-3 efter förlängning i nattens bortamatch mot Ottawa Senators.

Det som förmodligen oroar mer än förlusten för Avalanche är förmodligen det som skedde i den andra perioden. Då blev nämligen båda (!) superstjärnorna Cale Makar och Nathan MacKinnon av isen med befarade skador.

MacKinnon gjorde sitt sista byte i matchen drygt halvvägs in i densamma. Forwarden grinade illa efter att ha fått en tackling Ottawas Artem Zub och lämnade sedan bänken för att bege sig ner i omklädningsrummet.

Makar och MacKinnon skadade

Cale Makar hade även han problem i den andra perioden och lämnade matchen för omklädningsrummet. Han återvände visserligen, men stannade sedan på bänken resten av den andra perioden och spelade sedan inget mer.

Makars skada kommer dessutom fyra dagar efter att han ska ha klivit av en träning.

-- Det är klart att de är två av världens bästa spelare, så man vill självklart ha med dem, det råder det ingen tvekan om, sade Avalanches lagkapten Gabriel Landeskog efter matchen, som var en av Colorados målskyttar.

-- Men jag tycker inte att det är någon skillnad, egentligen. Man spelar helt enkelt med dem man har tillgängliga – de som är redo för spel, som är friska och i form. De spelar. Så förhoppningsvis är det ingen fara med dem, säger han.

Ottawa - Colorado 4-3 (2-0, 0-1, 1-2, 1-0)

Ottawa: Shane Pinto (2), Tim Stützle, Drake Batherson

Colorado: Artturi Lehkonen, Parker Kelly, Gabriel Landeskog