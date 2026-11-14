Mardrömsbeskedet: Superstjärnorna tvingas till längre vila

Nathan MacKinnon och Cale Makar blir båda borta de närmaste veckorna. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Colorado Avalanche får klara sig utan Nathan MacKinnon och Cale Makar i nattens match mot Montreal Canadiens i Bell Centre. De två superstjärnorna lämnade matchen mot Ottawa Senators tidigare i veckan med mindre än en minuts mellanrum. Båda drabbades av underkroppsskador och kommer nu att tvingas till ett par veckors vila.

Makar var på väg att hämta en puck i offensiv zon när han kände obehag i samband med en riktningsförändring åt vänster. Han kunde därefter bara skjuta ifrån med höger sida innan han till slut tvingades lämna isen och bege sig till omklädningsrummet.

28-åringen väntas nu bli borta de närmaste två veckorna.

Nathan MacKinnon skadad – blir borta en månad

MacKinnon missade samtidigt en passning över banan i offensiv zon och försökte därefter dela ut en tackling bakifrån på Ottawas Artiom Zub. Senators-backen träffade då MacKinnon på höger sida med en crosschecking, varpå Avalanche-stjärnan lämnade isen bara några ögonblick efter Makar.

För 31-åringen väntas skadan hålla honom borta den närmaste månaden.

I MacKinnons frånvaro har Colorado kallat upp Gavin Brindley från farmarlaget Colorado Eagles i AHL. Alex Gagne, som följde med på bortaturnén som extraback, väntas samtidigt kliva in i laguppställningen mot Montreal.

Landeskog: "Förändrar inte särskilt mycket"

MacKinnon är Avalanches främste poängplockare den här säsongen med 30 poäng (10+20) på 20 matcher. Utan honom får den produktiva kedjan med Martin Necas och Artturi Lehkonen klara sig utan sin viktigaste spelfördelare.

– Det är klart att det är två av världens bästa spelare, så man vill självklart ha dem med sig. Men jag tycker inte att det förändrar särskilt mycket. Man spelar med de spelare man har tillgängliga, de som är redo och friska. De får spela. Förhoppningsvis är det ingen fara med de här killarna, sade Avalanches lagkapten Gabriel Landeskog till reportrarna efter förlusten i Ottawa.

Colorado går in i lördagens match som trea i Central Division med 25 poäng på 20 matcher. Laget har Minnesota Wild och Nashville Predators framför sig i tabellen.

Efter att ha avslutat den kanadensiska delen av bortaturnén i Montreal väntar en resa söderut för möte med Utah Mammoth natten mot torsdag. Därefter återvänder Avalanche hem för att ta emot Anaheim Ducks natten mot fredag, i den andra matchen på två dagar.