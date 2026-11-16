Skadan under förra säsongen satte stopp för Liam Petterssons JVM-drömmar, men efter uppehållets debut i landslagssammanhang har även Djurgårdens IF Hockey gett Gislaved-killen en större roll i SHL. En roll som nu också tagit backen förbi 100 spelade minuter och säkrat ett rookiekontrakt till våren 2028.

– Liam har tagit steg som, jag vet inte om vi ska säga att vi inte hade räknat med det, för vi såg vilken fantastisk talang det är, men vi hade ett långsiktigt tänk med Liam. Det har han nånstans kört ifrån omgående och visat vad duktig han är och hur snabbt hans egenskaper funkar bra i Djurgårdens miljö, sa DIF-sportchefen Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande under helgen.

Nu menar Framtidens stjärnor att Liam Pettersson även är redo för en nyckelroll i Juniorkronorna.

– Jag är faktiskt förvånad över, när man har sett Djurgårdens matcher, att han inte fått spela mer där – speciellt med de backskadorna som de har haft i början av säsongen. Det såg väl förbundskapten Magnus Hävelid också. Han pratade om att de hade ögonen på honom redan förra året till JVM, och jag tror att han hade legat ganska bra till då om det inte hade varit för den här skadan. Här kliver han fram som den bästa backen under hela samlingen, säger hockeysveriges Simon Eld.

Kan ta Leo Sahlin Wallenius-rollen

Över de fyra första landslagsmatcherna blev det två mål och fyra assist från den 19-årige backens klubba. Det är dock främst att han är så användbar som lyfts som ett stort plus inför uttagningen i början av december.

– Han är väldigt användbar. Bra storlek och väldigt bra passningar, och framförallt såg man, mer än i SHL, det där dansandet på offensiv blålinje, att han är väldigt rörlig i skridskorna där och hittar in med fina instick och lite dolda skott, säger Simon Eld.

– De visade verkligen stort förtroende för honom och det tror jag att han skulle kunna ta i ett JVM också. Den där mer kompletta allround-backen gillar ju Hävelid. Om man jämför med förra årets lag tror jag att han till och med skulle kunna ta lite av Leo Sahlin Wallenius-rollen, att tugga många minuter, fortsätter han.

Ett nytt PP-vapen? "Om Liam fortsätter..."

Frågan är vad det innebär för Juniorkronornas balans på backsidan – och även rollfördelningen i powerplay. En av alla spelformer Liam Pettersson användes i, precis som boxplay.

– Ja, det kanske är det som är grejen med den här årskullen. Det finns kanske inte den där riktigt utpräglade powerplay-backen. Jag vet inte vilka det är som kommer att utmana om PP-tiden, men rimligtvis Liam Pettersson om han blir uttagen, Oliwer Sjöström, Sascha Boumedienne – även om Sascha kanske mer är en pucktransportör. Vem av dem skulle du sätta in i en första powerplay-enhet? frågar Uffe Bodin.

Simon Eld svarar:

– Jag skulle faktiskt ändå säga att det är Sascha Boumedienne. Samtidigt tycker jag inte heller att han bara är den där offensiva spelaren i och för sig, men han ska väl ha den där rollen i första hand. Sedan borde Oliwer Sjöström vara där också, men frågan är om man inte går efter en sådan som Liam Pettersson också. Vid den här samlingen spelade Hävelid också Sjöström lite i boxplay, så han verkar ändå lita på honom i de situationerna. Det kanske blir en mer tillbakadragen roll för honom om Liam fortsätter på det här spåret.

Framtidens stjärnor summerar JVM-genrepet

Medverkande: Simon Eld och Uffe Bodin.

00:00 - Programstart

01:17 - Snackisarna från samlingen i Nyköping

15:06 - Spelarna som stärkte sin aktier

24:52 - Nordamerikanska spelarna som slåss om en plats

32:13 - Kantbollarna till JVM

43:21 - Simons JVM-trupp