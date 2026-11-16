Hilary Knight och USA vinner ännu ett VM-guld.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

VM-guld 2025. OS-guld 2026.

Och nu VM-guld igen 2026.

USA fortsätter sin dominans inom damhockeyn. I de två senaste finalerna mot Kanada har avgörandet dock först kommit efter förlängning – men i år var det inget snack om saken.

USA körde över Kanada i VM-finalen

Amerikanskorna har kört över allt motstånd på vägen till VM-finalen, med 50-2 (!!!) i målskillnad genom gruppspelet samt kvartsfinal och semifinal. I finalen mot Kanada blev det ännu en storseger för USA som därmed kan titulera sig världsmästare för andra året i rad.

I kvällens final var det dock Kanada som, lite överraskande, tog ledningen genom stjärnan Sarah Fillier – men därefter tog USA över tillställningen. Senare i första perioden var det storstjärnan Hilary Knight som klev fram och kvitterade till 1-1 för USA.

I andra perioden kom 2-1 genom Kelly Pannek innan Hilary Knight klev fram igen med sitt andra mål i matchen för 3-1 inför slutperioden. USA kom sedan ut och tryckte gasen i botten. Kelly Pannek gjorde 4-1 och bara dryga minuten senare kom även 5-1 genom Lacey Eden. Kanada reducerade visserligen genom ytterligare ett mål från Sarah Fillier, men närmare än så kom aldrig kanadensiskorna.

Hilary Knight vinner sitt elfte (!) VM-guld med USA

I stället kunde USA punktera tillställningen sedan Hayley Scamurra satte 6-2 i tom kasse, assisterad av Hilary Knight. USA vinner därmed sitt andra raka VM-guld och tar sitt tredje raka guld inom damhockeyn. Det är USA:s tolfte VM-guld och de närmar sig därmed Kanada som innehar rekordet med 13 VM-guld genom historien.

37-åriga Hilary Knight cementerar då sin status som en av de största spelarna genom tiderna, om inte den största. Knight stod för 2+1 i VM-finalen och har nu vunnit elva (!!) VM-guld. Hon har alltså varit med vid elva av USA:s tolv titlar och stod även för en avgörande insats i kvällens final för att bli guldhjälte ånyo.

Nästa år får Kanada jaga revansch när VM spelas på hemmaplan i Québec City.

USA – Kanada 6–2 (1-1,2-0,3-1)

USA: Hilary Knight 2, Kelly Pannek 2, Lacey Eden, Hayley Scamurra.

Kanada: Sarah Fillier 2.