Mira Jungåker har gjort en enorm turnering i Danmark.

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Damkronorna stod för en stark turnering i Herning och Esbjerg vilket ledde hela vägen till ett VM-brons . Därmed säkrades den första svenska mästerskapsmedaljen på damsidan sedan 2007 – för 19 år sedan.

En av de stora anledningarna bakom succén i Danmark var stjärnbacken Mira Jungåker som gjorde en fenomenal turnering. 21-åringen stod bland annat för en monsterinsats i bronsmatchen mot Finland. Hon noterades nämligen för 35:21 minuters istid och sköt tio (!) skott på mål.

– Jag är så jävla trött, jag orkar typ inte ens stå upp, sade Jungåker till SVT efter att bronset var säkrat.

Mira Jungåker tar plats i All Star-laget

Mira Jungåkers framgång i VM har inte heller gått obemärkt förbi.

Den tidigare HV71 -backen, som nu spelar för Ohio State University i USA, tar nämligen plats i turneringens All Star-lag som en av två backar. Jungåker noterades för nio poäng, vilket gav en tredjeplats i backarnas poängliga. Hennes åtta assist var också delat tredje bäst av alla spelare i turneringen. Hennes starka spel – i båda ändar av isen – gör då att hon prisas i VM:s All Star-lag .

Hon är inte heller den enda SDHL-meriterade spelaren att ta plats i All Star-laget. I målet röstades nämligen Selma Luggin från Österrike fram. 24-åriga Luggin har tidigare i sin karriär spelat för både Linköping och Djurgården. Under VM stod hon på huvudet för Österrike med 95,1 i räddningsprocent och 2,02 insläppta mål per match där hon var en stor anledning till att Österrike höll sig kvar i A-VM.

Caroline Harvey i USA utses till MVP

Annars var det såklart världsmästarna USA som dominerade de individuella utmärkelserna. Aerin Frankel prisades som den bästa målvakten medan Carolina Harvey fick pris som bästa back och Hilary Knight fick utmärkelsen som bästa forward.

Caroline Harvey stod för ett dominant VM och vann poängligan med 16 poäng på sju matcher och Harvey hade också +20 i plus/minus. Därmed utsågs backen också till turneringens MVP.

Här är VM:s bästa spelare

Medias All-Star lag

Målvakt: Selma Luggin, Österrike

Backar: Caroline Harvey, USA – Mira Jungåker, Sverige

Forwards: Hilary Knight, USA –Jessie Eldridge, Kanada – Sarah Fillier, Kanada



Bästa målvakt: Aerin Frankel, USA

Bästa back: Caroline Harvey, USA

Bästa forward: Hilary Knight, USA

MVP: Caroline Harvey, USA