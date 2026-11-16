Östersund går upp på slutspelsplats efter segern.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Östersunds IK tog tre tunga poäng inför 1 414 åskådare i Östersund Arena på måndagskvällen. Efter en mållös öppningsperiod svängde matchen rejält i mittakten, där ett matchstraff för gästernas Hampus Engman (kneeing vid 24:29) blev tändvätska för hemmalaget. Daniel Öhrn utnyttjade det efterföljande powerplay-spelet till 1–0 och strax därefter utökade Carl Holmner-Härgestam till 2–0, vilket fick Visby/Roma att ta timeout. Gästerna svarade dock snabbt genom Joakim Thelin i numerärt överläge.

I den tredje perioden ryckte Östersund återigen. Erik Flood satte 3–1 tidigt innan Sebastian Soini reducerade för gotlänningarna. När Albert Sjöberg skickade in 4–2 med drygt fem minuter kvar såg matchen avgjord ut. Visby/Roma plockade dock ut målvakten Joona Voutilainen i slutminuterna och skapade rejäl nerv när Ryan Gagnier reducerade till 4–3 med 45 sekunder kvar på klockan. Närmare än så kom inte gästerna utan Östersund kunde hålla undan till seger.

Matchfakta Östersund – Visby/Roma

Östersunds IK – Visby/Roma HK 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (26:58) Daniel Öhrn (Leo Sundqvist, Philip Hemmyr) spel fem mot fyra, 2–0 (29:57) Carl Holmner-Härgestam (Olle Norberg), 2–1 (32:25) Joakim Thelin (John Dahlström, Giorgio Estephan) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–1 (40:55) Erik Flood (Aron Dahlqvist, Samuel Solem), 3–2 (51:33) Sebastian Soini (Filip Holst, Jacob Bengtsson), 4–2 (54:37) Albert Sjöberg (Brett Budgell, Olle Norberg), 4–3 (59:15) Ryan Gagnier (Joakim Thelin, Giorgio Estephan).

Skott: 25–26 (9–10, 11–11, 5–5).

Utvisningar: Östersund: 3x2 min. Visby/Roma: 1x2 min, 1x5 min + matchstraff (Hampus Engman).

Målvakter: Hampus Hedman, Östersund, 88,46 % (23/26) – Joona Voutilainen, Visby/Roma, 84,00 % (21/25).

Publik: 1 414.