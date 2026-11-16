RÖNNKVIST: Äntligen, vi är tillbaka!

Ja, jag erkänner. Det kom tårar då Ebba Svensson Träff räddade den sista straffen och den där högen av tjejer på isen bara blev högre och högre. Bronset, det första sedan 2007, var svenskt.

När jag, och även hockeysverige.se, började skriva och följa damhockeyn inför OS 2014 var det en del som fnös åt oss. Inte minst åt mig och Uffe Bodin. Första intervjun jag gjorde med en damspelare var med Valentina Lizana. Kort därefter var jag upp till Norrtälje Sportcenter i Roslagen för att göra ytterligare intervjuer. Då med Johanna Fällman och en viss Pernilla Winberg. Alltså samma skånska som idag är en av ledarna i det här bronslaget.

Jag kan inte påstå att damhockeyns resa varit direkt spikrak efter det. Det har varit strejker, förbundskaptensbyten, nosa på VM:s B-grupp, hån mot att damhockeyspelare vill kunna leva på sin idrott, heta debatter om importer i ligan, SDHL bildades, PWHL bildades, hockeysverige.se tillsammans med eliteprospect.com instiftade Eliteprospects Award på damsidan och så vidare.

Då, 2014, tänkte jag nog inte att det skulle vara vare sig möjligt eller omöjligt att Sverige åter skulle ta medaljer i stora mästerskap.

Till saken hör att jag redan 1998 såg den första OS-turneringen för damer. Nagano i Japan och publiken satt och halvsov på läktarna och förbundskaptenen, Bengt ”Fisken” Ohlson, hade inte koll på vem som var vem i laget.

Många som redan hade erfarenhet att vinna medaljer

Det är också lätt att man glömmer hur saker och ting redan 2018 började röra på sig. Det var då Ylva Martinsen coachade hem U18-silver till Sverige. Maja Nylén-Persson, Lova Blom, Josefin Bouveng, Thea Johansson, Sofie Lundin och Lina Ljungblom var alla med i det laget. Alltså sex spelare som var med i årets bronslag.

Maja Nylén Persson är en av spelarna som gått från U18-silver till VM-brons.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Till U18-VM i Östersund 2023 hade någon okänd kille från Christer Majbäcks Jukkasjärvi kommit in. Andreas Karlsson som skulle visa sig bli en av Svenska Ishockeyförbundets bästa rekryteringar på damsidan. Hockeysverige.se var på plats i ett kalt och vintervackert Östersund och följde turneringen. Till sin hjälp hade han Uffe Hall, alltså Nicole Halls pappa, och Pernilla Winberg. Mot alla odds slog Sverige ut USA i semifinalen och vann ånyo ett silver. Mira Jungåker, Jenna Raunio, Mira Hallin, Ebba Hedqvist och Hilda Svensson var alla framträdande där.

Resan till VM-bronset

Nu skriver vi 16 november 2026 och svensk hockey har skördat ytterligare en framgång. ”Vi är tillbaka”. Förra förbundskaptenen Ulf Lundberg såg till att det här laget utvecklade grunderna i både system och skicklighet. Han fick in en framtidstro i Damkronorna och svensk hockey. Klubbarna ute i landet såg såklart det här och flera av dessa insåg värdet i det. Att det var något riktigt bra och spännande på gång så man hakade på. Det är bara att kika på vart exempelvis lag som Brynäs, Luleå, Färjestad, Frölunda, Skellefteå, Djurgården, Linköping, HV71, MoDo, SDE med flera är idag. En av dom som jobbade hårt tidigare för att få just fler tjejer att spela hockey var Erika Holst då hon var anställd på Svenska Ishockeyförbundet under flera år.

Nu har Herr Lundberg lämnat för att jobba i PWHL. All lycka till där. In har i stället Erika Holst kommit. Med sig har hon tagit bland andra Pernilla Winberg och Johan Andersson. Alltså tre riktiga hockeymänniskor där både Holst och Winberg vunnit medaljer i stora mästerskap. Pernilla Winberg dessutom med förflutet som coach i PWHL. Det här gänget har finslipat, slipat och finslipat igen för att få ihop en grupp som tycks ha ett kit mellan sig. Då menar jag även spelarna som varit med under säsongen, men som inte kom med till VM. Lägg därtill att Erika Holst kastat in en helt obrydd (tycks det) 18-åring vid namn Tilde Grillfors. Hennes straff var av Pernilla Winberg-klass.

18-åriga Tilde Grillfors är en del av den nya generationens damkronor.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Då spelar Damkronorna OS-final

Återväxten är den bästa någonsin i svensk damhockey och det finns nog inga större risker under en lång tidsperiod framåt kommer bråka om några kvalmatcher neråt i VM-systemet.

Jag vill också lyfta en sak till som gjort att Sverige idag är trea i världen. Införandet av en annan tolkning av tacklingsregeln. Med det har svenska spelare lärt sig hantera det fysiska spelet på ett helt annat sätt en tidigare. Det smäller verkligen när Damkronorna spelar och är så där härligt tjurigt. Ni vet sådant som ger framgång både på kort och lång sikt.

USA och Kanada är fortfarande ett nummer för stort – än så länge ska jag tillägga. Sedan är det idag Finland, Schweiz och Sverige som jagar nordamerikanarna. Om jag får sia in i framtiden så spelar Sverige final i OS 2030.

Ett stort grattis Damkronorna och svensk hockey.