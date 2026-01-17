Zibanejad stekhet inför OS – tangerar klubbrekord med nytt hattrick

New York Rangers klubbledning viftar med vita flaggan efter den senaste tidens dystra resultatrad. Det gör inte Mika Zibanejad. Med ett hattrick för den formstarke svensken sitt lag till ett välbehövligt trendbrott – och tangerar samtidigt ett imponerande klubbrekord när Philadelphia Flyers besegras med 6–3.

Mika Zibanejad sköt sitt nionde hattrick i New York Rangers tröja mot Philadelphia Flyers. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Det har varit en turbulent vecka i New York Rangers organisation. Förra helgens brakförlust (2–10) mot Boston Bruins följdes upp av ett nytt magplask i veckan då det blev förlust med 4–8 mot Ottawa Senators hemma i Madison Square Garden.

Det har medfört att laget ramlat ned i källaren av Eastern Conference. Och att general managern Chris Drury på fredagen skickade ut ett öppet brev till fansen om att han var inställd på att bygga om laget för att få till ett trendbrott.

Ett trendbrott får Drury dock se redan på lördagen. I bortamötet med Philadelphia Flyers får Rangers ordentlig fart på offensiven – och det gäller inte minst formstarke Mika Zibanejad. Med ett par veckor kvar till OS i Milano fortsätter 32-åringen att producera på en hög nivå. Mot Flyers slår han till med sitt andra hattrick för säsongen – och nionde i Rangerströjan totalt i karriären. Därmed tangerar han rekordet för flest tremålsmatcher i klubbens historia.

Se hans hattrick i videospelaren!

Den tidigare rekordinnehavaren Bill Cook var verksam i Rangers på 1920- och 30-talet.

Mika Zibanejad has tied Bill Cook for the most hat tricks in franchise history with nine. #NYR — NY Rangers PR (@NYR_PR) January 17, 2026

Mika Zibanejad har nio mål senaste sju matcherna

Mika Zibanejad satte 2–1-målet för Rangers i första perioden och följde upp det med att göra både 4–1 och 5–1 tidigt i andra perioden. De två senare målen gjordes på landsmannen Samuel Ersson, som hoppade in redan efter drygt åtta minuters spel. Då hade den startande målvakten Aleksej Kolosov släppt in tre mål – på tre skott.

Rangers vinner till slut med 6–3 och bryter därmed en fem matcher lång förlustsvit.

Trots att laget underpresterat under inledningen av 2026 har Mika Zibanejad varit glödhet. Det började med fem poäng (3+2) i utomhusmatchen mot Florida Panthers i Miami efter nyår och med den matchen inräknad har han 16 poäng (9+7) på sina sju senaste matcher. Ett positivt tecken inför OS, där Tre Kronor behöver alla goda nyheter de kan få efter den senaste tidens alla skador på lagets tilltänkta nyckelspelare.

I Flyers kasse stannade Samuel Ersson för 22 räddningar på 25 skott.

Philadelphia Flyers – New York Rangers 3–6 (1–3, 1–3, 1–0)

Philadelphia: Travis Konecny (15), Travis Sanheim (6), Trevor Zegras (19).

New York Rangers: Mika Zibanejad 3 (21), Artemij Panarin 2 (18), Brennan Othmann (1).