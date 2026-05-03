Viktor Arvidsson spelade slutspel med brutna revben och punkterad lunga – och var nära en comeback trots svåra andningsproblem. Samtidigt avslöjar Elias Lindholm att han dragits med ryggbesvär i två år – och Hampus Lindholm att han spelat med en fraktur i foten.

Viktor Arvidsson spelade rejält tilltufsad i Stanley Cup-slutspelet.

Det var först efter säsongen som allvaret kring Viktor Arvidssons skada blev tydligt. Under Boston Bruins säsongsavslutande medieträff berättade den svenske forwarden att han missade de två sista matcherna i slutspelsserien mot Buffalo Sabres på grund av ett brutet revben – och en punkterad lunga.

Skadan uppstod i den fjärde matchen när Arvidsson tog emot en hård tackling av backen Mattias Samuelsson. Han tvingades kliva av redan i första perioden efter drygt tre minuters istid och kunde inte återvända.

Trots den allvarliga skadan övervägde Arvidsson en comeback.

– Jag hade problem både med att röra mig och att andas, men jag hoppades kunna spela en sjunde match om serien gått så långt, berättar han.

Arvidsson said his injury that kept him out the last few games was a broken rib and a punctured lung.



He said he had trouble breathing and moving but was aiming for a return in Game 7 in Buffalo if the series got that far. — Bridgette Proulx (@bridgetteproulx) May 3, 2026

33-åringen stod för två mål på fyra matcher i serien, båda i lagets seger i match två. Boston slogs till slut ut i sex matcher, när Sabres tog sin första slutspelsserie på 19 år.

För Arvidsson kom slutspelet efter en tydlig uppryckning under grundserien. Efter en svag säsong i Edmonton Oilers året innan, hittade han tillbaka med 54 poäng (25+29) på 69 matcher. Detta under sista året på sitt kontrakt.

Elias Lindholm kämpar mot ryggproblem

Samtidigt framkom det att lagkamraten Elias Lindholm spelat med långvariga skadeproblem. Den svenske centern avslöjade att han dragits med en ryggskada sedan sommaren innan sin första säsong i Boston.

Lindholm uppgav att han endast kände sig helt frisk i början av den gångna säsongen och att han bland annat tvingats ta en rygginjektion inför Vinter-OS 2026.

Elias Lindholm said he is on year 2 of dealing with a back injury that he got the offseason he signed with the Bruins.



He said he only felt 100% at the very beginning of the season.



He got at least one back injection during the season. He said he got an injection before… — Bridgette Proulx (@bridgetteproulx) May 3, 2026

Totalt missade 31-åringen 13 matcher under säsongen och noterades för 48 poäng (17+31) i grundserien. I slutspelet bidrog han med två mål, men Bruins räckte inte till mot Buffalo.

Även lagets tredje svensk, Hampus Lindholm, 32, meddelade att han spelat skadad under delar av säsongen. Sedan i julas spelade han med en fraktur i ena foten. Den ska emellertid inte påverka hans sommarträning i någon större utsträckning, utan förhoppningen där är att han är hundra procent när träningslägret startar i september.

Lindholm stod för 26 poäng (5+21) på 67 matcher under grundserien och hade två assist på sex matcher i slutspelet.