Därför lämnar stjärnan: ”Han ville ha mer betalt”

Tyler Kelleher lämnade MoDo och skrev i stället på för Leksand.

Nu berättar Henrik Gradin om beslutet att släppa stjärnan.

Henrik Gradin menar att Tyler Kelleher krävde en högre lön än vad MoDo kunde betala.

Tidigt under söndagsmorgonen gick MoDo ut med att Tyler Kelleher lämnar klubben efter en säsong i Örnsköldsvik. Bara ett par timmar senare kom beskedet att stjärnan i stället har skrivit på för allsvenska toppkonkurrenten Leksand från och med nästa säsong.

Enligt MoDos sportchef Henrik Gradin hade klubben inte råd att behålla Kelleher. Amerikanens lönekrav blev högre än vad MoDo kunde betala.

– Han blev för dyr då han ville ha mer betalt än förra säsongen och det kunde vi inte matcha, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Tyler Kelleher hade i ett tidigare skede öppnat för att stanna i MoDo. Klubben ville också behålla Kelleher, men i slutändan blev det en prisfråga.

– Vi var intresserade av det, men det går inte att behålla spelare till vilket pris som helst . Eftersom vi har en lite lägre budget kommande säsong än fjolåret måste vi känna efter vad vi ska lägga pengarna på, säger Henrik Gradin.

Så ska MoDo ersätta Tyler Kelleher

Tyler Kelleher vann MoDos interna poängliga i HockeyAllsvenskan med 35 poäng på 45 matcher den gångna säsongen. Han stod också för 15 poäng på 13 slutspelsmatcher, vilket var bäst av alla spelare. Det är med andra ord ett kännbart tapp för MoDo som nu tvingas leta efter ersättare. Samtidigt öppnar Henrik Gradin för att ersätta Kellehers produktion inom den befintliga truppen då andra spelare kommer att kunna få större roller när Kelleher försvinner.

I nuläget ryktas Måns Carlsson, Emil Larsson, Linus Andersson och Gerry Fitzgerald ha osäkra framtider i MoDo. Gällande Larsson och Andersson hänvisar Gradin till att de har befintliga kontrakt, även om de enligt rykten skulle kunna brytas. Carlsson och Fitzgerald blir däremot kontraktslösa och enligt Henrik Gradin för MoDo en dialog med duon.

Arbetet med lagbygget inför nästa säsong fortsätter löpande.

– Vi har en del spelare vi jobbar på. Vi ligger i slutförhandling med några och några pratar vi med på ett ganska tidigt stadium, säger ”Hinken” till Örnsköldsviks Allehanda och fortsätter:

– Vi känner att ifjol köttade vi på, men i år ska vi lägga pusslet på ett annat sätt. Vi har också många spelare kvar på kontrakt.

