Rangers krisdrag: Lovar stora förändringar

New York Rangers lovar stora förändringar i truppen.

I ett uttalande säger Rangers GM Chris Drury att spelare som betytt mycket kommer att få lämna klubben.

På fredagen har uppgifter florerat om vilka av dessa spelare kan vara.

Artemi Panarin och Mika Zibanejad.

Foto: Bildbyrån

New York Rangers har haft en riktigt tung säsong. Nu går organisationens general manager Chris Drury ut och lovar stora förändringar i laget framöver.

Det som kommer att ske är inte en så kallad ”rebuild – utan en ”retool”, säger han i ett uttalande.

I omvandlingen lovar man nu stora förändringar av truppen – där flera spelare kommer att bytas ut.

”Original six”-klubben som varit med i NHL sedan starten, har inte vunnit en Stanley Cup sedan 1994.

”Vi har haft ett par bra ögonblick över de senaste åren men vi har inte nått vårt slutmål. Vi har jobbat stenhårt varje dag för att få tillbaka Stanley Cup-pokalen till New York, vilket är vad fansen förtjänar”, skriver Chris Drury i ett uttalande.

Lovar känslomässiga farväl

Vidare skriver han att de kommer att göra om laget framöver.

”Det innebär att vi kommer att ta farväl till spelare som har gett oss och våra fans stora ögonblick över tid. Spelare som har representerat Rangers med stolthet och allt kommer vara en del av vår familj”.

Det går uppgifter på fredagen om att både Artemij Panarin och Vincent Trocheck kan trejdas.

Tidigare har även rykten om Mika Zibanejad florerat, men under kvällen handlar uppgifterna mest om de två förstnämnda.