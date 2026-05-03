Bakslaget: Missar hela andra rundan – efter nya skadan

Buffalo Sabres får klara sig utan en av sina mest lovande unga spelare i den andra slutspelsrundan. Noah Östlund väntas bli borta hela serien efter en skada som uppstod mot Boston, rapporterar Sabres på sin webbsida.

Noah Östlund blir ett tungt avbräck för Buffalo Sabres i den andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Den svenske forwarden väntas missa hela serien mot vinnaren mellan Tampa Bay Lightning och Montréal Canadiens efter att ha ådragit sig en underkroppsskada i serien mot Boston Bruins.

Skadan inträffade tidigt i den första perioden av match fem mot Boston, när Bruins-forwarden Casey Mittelstadt föll olyckligt över Östlunds vänstra ben. Situationen såg dramatisk ut direkt, och Östlund tvingades lämna isen utan att återvända.

Under söndagen bekräftade Sabres tränare Lindy Ruff att den 21-årige svensken inte kommer att vara tillgänglig under den kommande serien.

– Jag tror inte att någon av dem kommer att spela i den här serien, säger Ruff med hänvisning till både Östlund och lagkamraten Sam Carrick.

För Östlund innebär beskedet ett avbräck precis när han lyckats etablera sig i NHL. Den skicklige centern har tagit tydliga kliv under säsongen och avslutade grundserien med 27 poäng (11+16) på 60 matcher. I slutspelet hann han med 1+1 på tre matcher efter att ha återvänt från skada i match tre.

Det är ännu oklart exakt hur lång rehabiliteringen blir, men prognosen pekar på att han blir borta åtminstone hela andra rundan.

Även forwarden Sam Carrick missar serien efter en överkroppsskada som uppstod i en fight med Anders Lee i slutet av mars. Sedan tidigare står det klart att Jiri Kulich missar resten av säsongen på grund av en blodpropp, även om han kunnat träna utan kroppskontakt. Justin Danforth är också fortsatt borta efter att ha brutit knäskålen i oktober och har ännu inte kunnat återgå fullt i spel.

