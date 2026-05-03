Minnesota Wild tvingas klara sig utan en av sina absolut viktigaste spelare när slutspelsserien mot Colorado Avalanche inleds i natt. Joel Eriksson Ek missar de två första matcherna – men hoppet lever om en snabb comeback, rapporterar Michael Russo på The Athletic.

Minnesota Wild får en tung start på sin andra slutspelsrunda mot Colorado Avalanche. Lagets kanske viktigaste tvåvägscenter, Joel Eriksson Ek, kommer inte till spel i de två första matcherna av serien efter att ha ådragit sig en underkroppsskada.

Beskedet bekräftades av huvudtränaren John Hynes under söndagen. Eriksson Ek följde inte med laget till Denver och är därmed borta när serien drar igång. Däremot finns det visst hopp om en comeback – enligt Hynes är svensken “förhoppningsvis” tillbaka till match tre.

Frånvaron är ett kännbart avbräck för Wild, där Eriksson Ek spelar en central roll i både offensiven och defensiven. Under första rundan mot Dallas stod han för tre mål och två assist på sex matcher, och laget dominerade målmässigt när han var på isen i spel fem mot fem.

Minnesota tvingas nu justera sin laguppställning. Enligt tränarstaben väger man mellan att ersätta svensken med Danila Jurov eller Hunter Haight i kedjorna.

Jonas Brodin saknas också för Minnesota Wild

Även backen Jonas Brodin saknas i inledningen av serien. Han har, precis som Eriksson Ek, stannat kvar i Minnesota med en underkroppsskada. I hans frånvaro kliver Daemon Hunt in i laguppställningen.

General managern Bill Guerin betonar att laget måste hantera situationen utan att fastna i ursäkter.

– Det är viktiga spelare för oss, men man kan inte tycka synd om sig själv. Det gäller att vara redo med de spelare som kan spela, säger Guerin till The Athletic.

Wild hoppas att de tre spellediga dagarna mellan match två och tre ska ge både Eriksson Ek och Brodin bättre förutsättningar att återvända. Skador har dock varit ett återkommande tema för båda spelarna, vilket gör situationen extra oroväckande för Minnesota.

Nu väntar en tuff öppning på serien – utan två av lagets mest pålitliga nyckelspelare.