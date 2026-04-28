Lever vidare – efter galna studsen: ”Måste skapa sin egen tur”

Pittsburgh Penguins har gått från 0–3 till 2–3 i matcher mot Philadelphia Flyers. I nattens hemmamöte krävdes det en hel del tur för att hålla liv i serien. Kris Letangs matchvinnande 3–2-mål tillkom nämligen efter en lyckosam sargstuds.

– Otroligt att den gick in efter alla andra målchanser jag brände, ler matchvinnaren efter Penguins 3–2-seger.

Philadelphia Flyers målvakt Dan Vladar överlistas av en lurig sargstuds på Pittsburghs segermål. Foto: Archie Carpenter/UPIAlamy Live News

Det blir ingen kort serie mellan Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers trots allt.

Efter att Flyers gått fram till 3–0 i matcher såg Penguins säsong att vara på väg mot ett oundvikligt slut. Men två matcher senare är de fortfarande med i matchen.

Nattens möte i PPG Paints Arena avgjordes med hjälp av en udda studs som gick i hemmalagets favör. Penguins hade tappat 2–0 till 2–2 när Kris Letang klev fram och satte vad som skulle bli det matchvinnande målet sent i den andra perioden.

Den 39-årige veteranbackens skott från högerbackspositionen gick en bra bit utanför, men studsade via sargen in i bakhasorna på Flyers målvakt Dan Vladar. Pucken gled sedan retfullt in mellan benen på Vladar som helt lurades av den märkliga studsen.

– Det är rätt otroligt att det var den där pucken som gick in efter alla andra målchanser jag hade i andra perioden, säger Letang till 93.7 The Fan.

– Man får skapa sin egen tur ibland. Det spelar ingen roll hur pucken går in, man vill bara hjälpa laget att vinna.

— ESPN (@espn) April 28, 2026

Första slutspelsmålet för Elmer Söderblom

Penguins fick en riktigt bra start på matchen när Elmer Söderblom sköt karriärens första slutspelsmål i NHL efter knappt tre minuter. Placerad högt uppe i slottet prickade han in 1–0 med ett distinkt avslut efter förarbete av Anthony Mantha.

Tidigt i andra perioden följde Connor Dewar upp det med att skjuta 2–0 med ett så hårt skott att spelarna på isen knappt han uppfatta att pucken gått i mål. Sidney Crosby stod för passningen och hade ytterligare en assist på Letangs vinnande mål i vad som visade sig bli lagkaptenen 100:e slutspelsseger i NHL.

Flyers hämtade sig snabbt från underläget. Först svarade slutspelsdebutanten Alex Bump, som ersatt petade Matvej Mitjkov i laguppställningen, för ett individuellt nummer när han tog fart längs högerkanten och använde backen Parker Wotherspoon som screen när han skickade in pucken bakom Arturs Silovs i hemmakassen. Sedan var det OS-backen Travis Sanheim som kvitterade till 2–2 efter att hans skott styrts förbi Silovs via Erik Karlssons ben.

Efter Letangs märkliga mål återvänder nu serien till Philadelphia där match sex spelas i Xfinity Mobile Arena 01.30 natten mot torsdag.

– Jag tycker att vi under de senaste matcherna har hittat vårt spel lite bättre, säger Sidney Crosby till NHL.com.

– Vi ska känna oss nöjda med det. Men i varje slutspelsserie måste man bli bättre för varje match, och det finns fortfarande saker vi kan göra bättre.

Pittsburgh – Philadelphia 3–2 (1–0, 2–2, 0–0)

Pittsburgh: Elmer Söderblom (1), Connor Dewar (2), Kris Letang (2).

Philadelphia: Alex Bump (1), Travis Sanheim (2).