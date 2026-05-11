New York Islanders och superlöftet Matthew Schaefer startar ett nytt stödcenter för familjer som drabbats av cancer. Satsningen görs till minne av Schaefer mamma Jennifer, som gick bort i bröstcancer 2024.

Matthew Schaefer hyllade sin mammas minne när han draftades – nu gör han det tillsammans med New York Islanders i form av ett stödcenter för familjer som drabbats av cancer. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

New York Islanders gör en stor satsning tillsammans med rookiestjärnan Matthew Schaefer för att stötta familjer som drabbats av cancer.

Enligt Stefen Rosner på The Hockey News går Islanders och Northwell Health ihop för att skapa Jennifer Schaefer Child Support Center – ett stödcenter uppkallat efter backtalangens bortgångna mamma Jennifer Schaefer. Islanders Children’s Foundation donerar 150 000 dollar till projektet, som väntas öppna i oktober.

– Min mamma var någon jag såg upp till enormt mycket. Jag minns att jag satt vid hennes sida när hon kämpade mot cancer, och hon hade alltid ett leende på läpparna. Hon var full av glädje, säger Schaefer i ett uttalande.

– Genom samarbetet med Northwell Health hoppas jag att vi kan sprida lite av hennes glädje till andra som kämpar mot cancer – och till deras familjer också.

Matthew Schaefer förlorade sin mamma 2024

Centret kommer att ligga i New Hyde Park vid R.J. Zuckerberg Cancer Center och utformas med tydlig hockeyprägel. Där ska det bland annat finnas Islanders-memorabilia, air hockey-spel, spelkonsoler, bubble hockey och en resultattavla med personliga hälsningar.

Tanken är att skapa en trygg plats för barn medan deras föräldrar genomgår cancerbehandling. Lokalen kommer dessutom att bemannas av en kurator och innehålla ett privat rum för sorgebearbetning.

Historien bakom satsningen är starkt personlig för Schaefer. I februari 2024 förlorade hans mamma Jennifer kampen mot bröstcancer. Då var Matthew bara 16 år gammal.

När Islanders valde Schaefer som etta totalt i NHL-draften 2025 hade klubben sytt fast ett lila band på hans tröja för att hedra hans mamma. Sedan dess har backlöftet även engagerat sig i initiativet Hockey Fights Cancer.

Matthew Schaefer har precis avslutat sin rookiesäsong i NHL och är storfavorit till att ta hem Calder Trophy som årets nykomling. Han avslutade grundserien med 23 mål och 59 poäng på 82 matcher.