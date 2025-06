Från tragedi till triumf – historien om Matthew Schaefer

Matthew Schaefer har upplevt mer tragedi än en ung man i hans ålder ska behöva hantera. Inom loppet av två månader förlorade han sin mamma Jennifer och sin värdfamiljs mamma Emily. Men den troliga draftettan har inte låtit sorgen knäcka honom. Tvärtom har han funnit styrka och motivation i insikten om att livet är skört. Här är historien om hur den 17-årige supertalangen kommit ut starkare på andra sidan.

Matthew Schaefer har drabbats av tragedier i sitt unga liv – inte minst mamma Jennifers bortgång i bröstcancer.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network & instagram.com/matthew.schaefer48

Se Sportsnet-dokumentären ”Matthew Schaefer: If You Can See Him Now” i videospelaren ovan.

Tårarna rinner ned för Matthew Schaefers kinder.

Det största hockeyäventyret i hans liv har tagit slut innan det knappt hunnit börjat. JVM på hemmais i Ottawa skulle bli kanadensarens stora genombrott inför en internationell publik. Men en krock med en stolpe har precis förstört hans ena nyckelben, hans turnering – och hela hans draftsäsong redan i december.

Medan hans pappa Todd och storebror Johnny försöker trösta honom i omklädningsrummet förklarar Schaefer att det inte är sitt eget öde han sörjer, utan det faktum att han inte kan vara på isen och hjälpa sina lagkamrater försöka vinna guld.

Men trots att han inte spelat en enda hockeymatch sedan incidenten strax efter jul är Matthew Schaefer fortfarande storfavorit att väljas som första spelare i NHL-draften i Los Angeles natten mot lördag.

– Skador och sådant är inte kul, men det finns betydligt värre saker som kan hända i livet, konstaterar backlöftet när han intervjuas av Jeff Marek i podcasten The Sheet ett halvår efter den olycksaliga kvällen i Canadian Tire Centre.

Matthew Schaefer tar sig av isen efter skadan mot Lettland på JVM. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/Alamy Live News

Matthew Schaefer förlorade sin mamma till bröstcancer

Matthew Schaefer har redan vid 17 års ålder mer än tillräckligt med livserfarenhet för backa upp det påståendet. I sitt unga liv har han tvingats genomlida tragedier som vida överstiger ett brutet nyckelben och en missad chans att vinna JVM-guld.

Inom loppet av två månader förlorade han de två kvinnor som stod honom närmast i livet, hans billet-mamma Emily Matson och hans egen mamma Jennifer.

Matson, som hade den då 16-årige backen inneboende under rookiesäsongen med OHL-laget Erie Otters, begick självmord i december 2023 medan hans mor gick bort i bröstcancer två månader senare. Två tragedier som kunde ha fått honom att tappa fotfästet totalt, men i stället har gjort honom ännu mer motiverad att göra det bästa av sitt eget liv – väl medveten om att det inte går att ta något för givet.

Matthew Schaefer med sin mamma Jennifer. Foto: instagram.com/matthew.schaefer48

– Jag tror inte att jag hade varit den person jag är i dag om jag inte hade gått igenom allt jag har gått igenom, sade han nyligen i podcasten 32 Thoughts med Elliotte Friedman och Kyle Bukauskas.

– Jag tror inte att jag hade varit lika lugn med allt som pågår omkring mig just nu om det inte vore för allt som har hänt. Man vill aldrig att någon ska drabbas av cancer som min mamma gjorde, men att ha gått igenom det där har gjort mig så mycket starkare och lugnare.

Varifrån kommer den inställningen?

– Jag tror bara att det är så han är, svarar pappa Todd i en intervju med NHL.com när han får frågan hur han tror att hans son tagit sig igenom sorgen på ett sådant positivt sätt.

– När hans värdfamiljs mamma gick bort och min fru sedan blev sjuk, visste jag inte hur han skulle hantera det. Jag visste inte om han skulle bryta ihop och vilja vara hemma med mig hela tiden. Det fanns stunder då jag låg i sängen med honom och vi pratade hela natten. Jag ville att hans känslor och tankar skulle komma upp till ytan; jag ville inte att han skulle begrava något.

– Efter att ha vunnit guldmedalj med Kanada vid U18-VM 2024, två månader efter att hans mamma gått bort, stod han där i nationell tv, log från öra till öra, pratade om sin mamma, pratade om att hon hade första parkett i himlen. Vi satt i rummet intill och grät ögonen ur oss, men han gick bara till sitt ”happy place” – det kommer naturligt för honom.

Samtal – nyckeln för att ta sig igenom sorgen

Just att kunna uttrycka och sätta ord på sina känslor är något som har hjälpt Matthew Schaefer i processen att hantera sorgen. Kommunikation är något han försöker predika för andra unga människor som har drabbats av liknande tragedier som han själv. I samband med NHL Combine i Buffalo, där de draftaktuella spelarna testar sina fysvärden, passade han på att besöka sorgcentret Western New York Compassion Connection för att träffa och prata med barn som förlorat föräldrar och andra närstående.

– Det vanligaste människor gör när de sörjer är att hålla allt inombords, men jag vill att de ska veta att det finns andra i samma situation som man kan prata med, säger Schaefer i 32 Thoughts.

– Jag vet att människor sörjer olika och att det kanske inte kommer naturligt för alla att prata, men jag försöker alltid uppmuntra dem att prata så gott de kan för det hjälper verkligen att dela med sig av sina erfarenheter och få insikter av varandra om hur man hanterat sin sorg.

Han framhäver också vikten av att fokusera på de positiva minnena man har av personen som gått bort.

– Det viktigaste jag vill få fram är att, ja, det är hemskt att förlora någon närstående, men lägg fokus på de goda minnena du har av den personen. Jag fick bara 16 år med min mamma men det kommer att vara några av de bästa åren i mitt liv på grund av allt det fina vi fick uppleva tillsammans. Jag kommer att minnas mamma för vem hon var och vad hon gjorde. Det finns så mycket positivt hon lärde mig som jag vill föra vidare, säger han vidare i podden.

– Jag vet att min mamma alltid kommer att vara med mig oavsett vad som händer och jag letar alltid efter tecken på hennes närvaro. När hon gick bort såg jag många nyckelpigor, så varje gång jag ser en nyckelpiga är det som att hon finns i min närhet.

Matthew Schaefer under NHL Draft Combine tidigare i månaden. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Känner sig redo för NHL

Hockeymässigt har Matthew Schaefer allt man kan önska hos en ung backtalang. Trots att han i slutändan bara spelade en handfull matcher under säsongen 2024/25 finns det i princip ingen prominent draftranking som har honom något annat än etta. Det vore därför en stor skräll om New York Islanders gjorde något annat än att drafta honom med förstavalet.

– Han är så komplett man kan bli – det finns inte en enda tydlig brist i hans spel. När scouter nämner jämförelser dyker namn som Miro Heiskanen och Jake Sanderson upp. Vissa scouter tror att han kan bli den bästa backen som valts som etta totalt på flera decennier, säger draftgurun Steven Ellis på DailyFaceoff.com.

Och trots att kanadensaren från Hamilton i Ontario inte kommer att ha spelat hockey på nio månader när NHL-lagen öppnar sina träningsläger i höst är han helt inställd på att han ska kunna möta sig med de bästa redan i oktober.

– Den här sommaren kommer att bli enormt viktigt för mig, säger han i podcasten The Sheet.

– Jag kommer att träna med NHL-spelare i gymmet och bli pushad av killar som Sean Monahan, Scott Laughton, Nazem Kadri och sådana killar. Att befinna sig i den sortens miljö hjälper dig att se vad de gör för att vara sitt bästa jag.

– Min backcoach är (tidigare Norris Trophy-vinnaren) Mark Giordano. Första gången jag träffade honom sa jag att mina öron är vidöppna och att han ska berätta allt jag behöver veta. Jag vill höra allt han har att säga så att jag kan lära mig så mycket jag kan och vara redo för nästa nivå när sommaren är över.

Antagligen med en nyckelpiga eller två vid sin sida in i proffslivet.