Matthew Schaefer, Ivan Demidov och Beckett Sennecke är finalister till Calder Trophy 2026. Trion har imponerat stort under sina rookiesäsonger – och nu väntar kampen om priset som NHL:s främsta nykomling.

Ivan Demidov, Matthew Schaefer och Beckett Sennecke är finalister till Calder Trophy 2026. Foto: Bildbyrån (montage)

Tre magnifika unga spelare har uppmärksammats för sina första avtryck i NHL.

Under tisdagskvällen presenterade NHL finalisterna till Calder Trophy 2025/26: Montreal Canadiens-forwarden Ivan Demidov, New York Islanders-backen Matthew Schaefer och Anaheim Ducks-forwarden Beckett Sennecke.

Priset delas årligen ut till ligans främsta rookie.

Schaefer ses som den stora favoriten till att vinna utmärkelsen. Även om han inte ledde rookieligan i poäng och dessutom är den enda av finalisterna som missade Stanley Cup-slutspelet, gav fjolårets förstaval nytt hopp till Islanders efter en sensationell debutsäsong. Han satte rekord för flest mål av en 18-årig back, blev den yngste spelaren någonsin att avgöra en NHL-match på övertid och tangerade Brian Leetchs rookie-rekord för backar med 23 mål. Schaefer delade dessutom ledningen i målligan för rookies och slutade trea i poängligan för nykomlingar med 59 poäng på 82 matcher.

Han kan bli den sjätte Islanders-spelaren att vinna Calder Trophy – och den första sedan Mathew Barzal tog hem priset säsongen 2017/18.

Demidov kan bli andra Montréal-spelaren i rad att vinna Calder Trophy

Spelaren som faktiskt vann rookiepoängligan var Demidov. Efter att ha anslutit till Montreal med stora förväntningar i slutet av förra säsongen visade den ryske yttern snabbt att hypen var befogad. I ett växande Canadiens-lag briljerade Demidov framför allt som framspelare och toppade rookieligan både i assist (43) och poäng (62). Han har dessutom varit med och tagit Montreal till andra rundan i Stanley Cup-slutspelet.

Om Demidov vinner blir det andra raka året som en Canadiens-spelare tar hem Calder Trophy, efter att backen Lane Hutson vann priset förra året. Demidov skulle samtidigt bli den åttonde spelaren i klubbens historia att utses till årets rookie.

Sennecke har varit en av säsongens stora positiva överraskningar. Många trodde inte att 20-åringen skulle bli kvar i Ducks under hela säsongen, men han undanröjde snabbt alla tvivel om att han hör hemma i NHL. Förutom att dela rookie-målskytteligans förstaplats med Schaefer slutade Sennecke tvåa i rookiepoängligan bakom Demidov med 60 poäng. Han gjorde dessutom mål när Ducks slog ut Edmonton Oilers i den första slutspelsrundan – klubbens första slutspelsserie-seger på nio år.

Sennecke kan bli den första Anaheim-spelaren någonsin att vinna Calder Trophy. Tidigare Ducks-profiler som Trevor Zegras, Bobby Ryan och Paul Kariya har alla varit finalister utan att vinna.

Lista: Alla vinnare av Calder Trophy under 2000-talet