De gör upp om priset som NHL:s främsta rookie

Tyler Kuehl

Matthew Schaefer, Ivan Demidov och Beckett Sennecke är finalister till Calder Trophy 2026. Trion har imponerat stort under sina rookiesäsonger – och nu väntar kampen om priset som NHL:s främsta nykomling.

Ivan Demidov, Matthew Schaefer och Beckett Sennecke är finalister till Calder Trophy 2026.

Tre magnifika unga spelare har uppmärksammats för sina första avtryck i NHL.

Under tisdagskvällen presenterade NHL finalisterna till Calder Trophy 2025/26: Montreal Canadiens-forwarden Ivan Demidov, New York Islanders-backen Matthew Schaefer och Anaheim Ducks-forwarden Beckett Sennecke.

Priset delas årligen ut till ligans främsta rookie.

Schaefer ses som den stora favoriten till att vinna utmärkelsen. Även om han inte ledde rookieligan i poäng och dessutom är den enda av finalisterna som missade Stanley Cup-slutspelet, gav fjolårets förstaval nytt hopp till Islanders efter en sensationell debutsäsong. Han satte rekord för flest mål av en 18-årig back, blev den yngste spelaren någonsin att avgöra en NHL-match på övertid och tangerade Brian Leetchs rookie-rekord för backar med 23 mål. Schaefer delade dessutom ledningen i målligan för rookies och slutade trea i poängligan för nykomlingar med 59 poäng på 82 matcher.

Han kan bli den sjätte Islanders-spelaren att vinna Calder Trophy – och den första sedan Mathew Barzal tog hem priset säsongen 2017/18.

Demidov kan bli andra Montréal-spelaren i rad att vinna Calder Trophy

Spelaren som faktiskt vann rookiepoängligan var Demidov. Efter att ha anslutit till Montreal med stora förväntningar i slutet av förra säsongen visade den ryske yttern snabbt att hypen var befogad. I ett växande Canadiens-lag briljerade Demidov framför allt som framspelare och toppade rookieligan både i assist (43) och poäng (62). Han har dessutom varit med och tagit Montreal till andra rundan i Stanley Cup-slutspelet.

Om Demidov vinner blir det andra raka året som en Canadiens-spelare tar hem Calder Trophy, efter att backen Lane Hutson vann priset förra året. Demidov skulle samtidigt bli den åttonde spelaren i klubbens historia att utses till årets rookie.

Sennecke har varit en av säsongens stora positiva överraskningar. Många trodde inte att 20-åringen skulle bli kvar i Ducks under hela säsongen, men han undanröjde snabbt alla tvivel om att han hör hemma i NHL. Förutom att dela rookie-målskytteligans förstaplats med Schaefer slutade Sennecke tvåa i rookiepoängligan bakom Demidov med 60 poäng. Han gjorde dessutom mål när Ducks slog ut Edmonton Oilers i den första slutspelsrundan – klubbens första slutspelsserie-seger på nio år.

Sennecke kan bli den första Anaheim-spelaren någonsin att vinna Calder Trophy. Tidigare Ducks-profiler som Trevor Zegras, Bobby Ryan och Paul Kariya har alla varit finalister utan att vinna.

Lista: Alla vinnare av Calder Trophy under 2000-talet

SäsongSpelareKlubb
2024–25Lane HutsonMTL
2023–24Connor BedardCHI
2022–23Matty BeniersSEA
2021–22Moritz SeiderDET
2020–21Kirill KaprizovMIN
2019–20Cale MakarCOL
2018–19Elias PetterssonVAN
2017–18Mathew BarzalNYI
2016–17Auston MatthewsTOR
2015–16Artemi PanarinCHI
2014–15Aaron EkbladFLA
2013–14Nathan MacKinnonCOL
2012–13Jonathan HuberdeauFLA
2011–12Gabriel LandeskogCOL
2010–11Jeff SkinnerCAR
2009–10Tyler MyersBUF
2008–09Steve MasonCBJ
2007–08Patrick KaneCHI
2006–07Jevgenij MalkinPIT
2005–06Alexander OvechkinWSH
2003–04Andrew RaycroftBOS
2002–03Barret JackmanSTL
2001–02Dany HeatleyATL
2000–01Jevgenij NabokovSJS

