Pekas ut som ny coach för Vancouver – kan få träna sin son

Manny Malhotra pekas ut som den som kommer att ta över som coach i Vancouver Canucks efter sparkade Adam Foote. Samtidigt tror många att Canucks kommer att välja hans son Caleb Malhotra som tredje spelare i NHL-draften nästa månad. Frågan är om det kommer att påverka Canucks beslut i den ena eller andra frågan.

– Det kommer inte att göras några uppoffringar (av prioriteringar) på grund av en far-son-relation, säger general managern Ryan Johnson.

Manny Malhotra pekas ut som ny coach för Vancouver Canucks – och sonen Caleb Malhotra som spelaren de kan draft i första rundan. Foto: AP Photo/Alamy

När Adam Foote fick sparken av Vancouver Canucks härom dagen riktades omedelbart blickarna mot Manny Malhotra.

Den tidigare NHL-centern har under de senaste säsongerna coachat klubbens farmarlag Abbotsford Canucks i AHL. Förra året ledde han också klubben till sin första mästerskapstitel efter finalsegern mot Charlotte Checkers.

Framgångarna i kombination med att han känner den nya klubbledningen väl gör att det mesta tyder på att han kommer att befordras till ny huvudtränare för NHL-laget. Mellan 2010 och 2013 spelade Malhotra för Canucks och var lagkamrat med tvillingarna Sedin. Nye general managern Ryan Johnson var han aldrig lagkamrat med i NHL. Däremot har de jobbat sida vid sida i Abbotsford de senaste åren då Johnson har haft huvudansvaret för farmarlaget i sin tidigare roll som assisterande GM till sparkade Patrik Allvin.

– Det är svårt att bortse från en intern kandidat som vi uppenbarligen har, så det tänker jag inte försöka göra heller, säger Ryan Johnson med hänvisning till Malhotra.

– Manny har visat sin förmåga att utveckla unga spelare, bygga relationer och, uppenbarligen, vinna ett mästerskap med en väldigt ung grupp. Jag kommer att prata med honom, sätta mig ner med honom och diskutera framtiden.

Vancouver tippas drafta Caleb Malhotra

Samtidigt kan det bli en till Malhotra i Canucks på sikt. Allt fler pekar nämligen ut sonen Caleb Malhotra som en het kandidat för att gå trea till Vancouver i NHL-draften nästa månad. I flera mock drafts utförda av de större sajterna och tidskrifterna i Nordamerika placeras den 17-årige centern i Canucks.

Han kommer närmast från en säsong med Brantford Bulldogs i juniorligan OHL där han svarade för 84 poäng (29+55) på 67 matcher i grundserien och ytterligare 26 poäng (13+13) på 15 slutspelsmatcher. Nästa säsong är planen att han ska spela för Boston University i den amerikanska collegehockeyn.

Ryan Johnson menar att deras släktskap inte kommer att påverka Canucks åt ena eller andra hållet.

– Jag är inte i någon position att förändra eller fatta beslut baserat på det ena eller det andra, säger general managern.

– Det kommer inte att göras några uppoffringar (av prioriteringar) på grund av en far-son-relation, skulle jag säga.

Source: Caleb Malhotra @ Elite Prospects