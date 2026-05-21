Norsk back klar för Östersund: ”Tagit stora kliv”

Östersund har gjort klart med en sjätte back inför 2026/27. Det handlar om 26-årige Joachim Lunde Hermansen, senast i Frisk Asker.

– Det är en klubb som verkligen är på väg uppåt och jag vill vara en del av den resan, säger han om ÖIK.

Rasmus Aro och Östersund presenterar Joachim Lunde Hermansen. Foto: Bildbyrån/Johan Axelsson.

För första gången i karriären kommer den tidigare juniorlandslagsspelaren Joachim Lunde Hermansen att spela sin hockey utanför Norge. Backen från Oslo flyttar nämligen till Sverige och Hockeyallsvenskan.

Värvningen presenteras av Östersund under torsdagen – genom ett ettårskontrakt.

– Han är skicklig med pucken och duktig på att sätta igång spelet från egen zon. Han har tagit stora kliv i sin utveckling de senaste säsongerna och det ska bli intressant att följa honom i Hockeyallsvenskan, säger sportchefen Rasmus Aro på lagets sajt.

”En klubb som verkligen är på väg uppåt”

Lunde Hermansen, fostrad i Manglerud, kommer senast från två år i Frisk Asker. Där stod han 2025/26 för 22 poäng i grundseriens 45 framträdanden.

– Det känns fantastiskt att ha skrivit på för ÖIK. Det är en klubb som verkligen är på väg uppåt och jag vill vara en del av den resan. Jag ser fram emot att representera den här klubben och är hungrig och redo för att bidra på och utanför planen. Jag tror vi kan göra något riktigt bra tillsammans, säger backen själv.

Totalt har han tio säsonger och över 400 matcher bakom sig i den norska högstaligan.

Source: Joachim Lunde Hermansen @ Elite Prospects