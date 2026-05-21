Stjärnan nobbar flytten hem – stannar i Luleå

Även fast Brian O´Neill är 37-år ser han ingen anledning att trappa ner. Luleåcentern stannar kvar i stan över sommaren för att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar inför sin tredje säsong i klubben.

Den snart 38-årige Brian O’Neill har kontrakt med Luleå till 2028. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

– Jag tänker alltid att nästa säsong kommer bli den bästa i min karriär och det här året är inget undantag, säger 37-åringen till NSD.

Många importspelare reser hem under sommaren och sköter försäsongsträningen individuellt. O´Neill har dock andra planer, som ensam utländsk spelare i Luleå kommer han att stanna i Norrbotten över sommaren.

– Jag bodde i Florida mellan säsongerna när jag spelade i Finland och Schweiz, men jag tror mig ha bäst chanser nästa säsong om jag tillbringar sommaren här, säger han.

Luleåstjärnan förklarar att princip en hel månad försvinner av resande fram och tillbaka samt att anpassa sig efter tidsomställningen. Därför väljer han att stanna kvar och träna med spelarna som är kvar i stan.

”En av de bästa perioderna i min karriär”

Snacket om ålder påverkar det inte 37-åringen särskilt mycket. Trots att han stod mållös i 27 matcher i rad är han inte orolig att det skulle handla om hans ålder.

– Jag började säsongen bra. Det var en av de bästa perioderna i min karriär. Så det handlade inte om min ålder, säger Brian O’Neill till NSD.

Centern stod för 36 poäng (11+25) på 50 matcher under säsongen 2025/2026.

Source: Brian O’Neill @ Elite Prospects