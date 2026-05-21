Uppgifter: Rasmus Dahlin tackar nej till VM

Tre Kronor får inte in Rasmus Dahlin. Enligt Aftonbladet har NHL-stjärnan tackat nej till spel i hockey-VM 2026.

Det sista hoppet om rejäl stjärnförstärkning till mästerskapet i Schweiz är nu borta. Enligt Aftonbladet har Rasmus Dahlin tackat nej till Tre Kronor och hockey-VM 2026.

Detta strax efter att Leo Carlsson gjort detsamma, men också efter att backstjärnan nyligen förlorat ett sjunde slutspelsmöte med sitt Buffa Sabres. Det mot Montréal Canadiens, natten till tisdag, svensk tid.

Enligt kvällstidningen innebär detta att det inte heller blir några fler NHL-svenskar som tar plats i truppen. Istället väntas Tim Heed anmälas, likt Anton Frondell skickades in mot Slovenien, efter Leo Carlsson-beskedet. Även Love Härenstam väntas bli anmäld för att ta den tredje målvaktsplatsen.

