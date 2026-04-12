Ullmarks revanch – tar Ottawa till slutspel

Nollan från Linus Ullmark blev avgörande när Ottawa Senators säkrade sin plats i Stanley Cup-slutspelet. Den svenske målvakten stängde igen helt i 3–0-segern mot New York Islanders – och skickade Ottawa tillbaka till vårens hetaste hockey. Med hjälp av New Jersey Devils.

Ottawa Senators goaltender Linus Ullmark (35) and Thomas Chabot (72) protects the net during the second period of an NHL hockey game against the New York Islanders Saturday, April 11, 2026, in Elmont, N.Y. (AP Photo/Frank Franklin II)

Den svenske målvakten stod för en stark insats, räddade 23 skott och höll nollan när Ottawa besegrade New York Islanders med 3–0. Samtidigt föll Detroit Red Wings med 3–5 mot New Jersey Devils, vilket definitivt säkrade Senators slutspelsplats.

Det innebär att Ottawa nu når slutspel två år i rad för första gången sedan 2012 och 2013. Förra säsongen tog resan slut redan i första rundan mot Toronto Maple Leafs, men nu hoppas laget ta nästa steg.

En skön revansch för Ullmark som varit i skottgluggen till och från under säsongen, då han både kritiserats för sitt spel – och det faktum att han valde att vila från en nyckelmatch mot Tampa Bay Lightning förra månaden.

– Sättet som killarna kämpade framför mig, och såg till att de egentligen inte fick några lägen att etablera långa anfall i vår zon, säger allt, säger Linus Ullmark till NHL.com.

– De gjorde ett jättebra jobb i ingångarna och överallt på isen. När vi behövde rensa pucken, då gjorde vi det också.

Senast Senators vann en slutspelsserie var 2017, under Erik Karlssons storhetstid, då laget pressade Pittsburgh Penguins till dubbel förlängning i en sjunde avgörande match i Eastern Conference-finalen.

Spelmässigt har Ottawa varit ett av ligans starkare lag under säsongen och rankas trea i NHL i expected goals-andel vid spel fem mot fem, endast bakom Colorado Avalanche och Carolina Hurricanes. Under stora delar av säsongen hölls laget dock tillbaka av svagt målvaktsspel.

Men när jakten på slutspelsplatserna gick in i sitt avgörande skede lyfte laget. Ottawa avslutade med ett imponerande facit på 13–5–1 och passerade både Detroit Red Wings och Columbus Blue Jackets.

Under den perioden höjde sig Linus Ullmark och gav laget den stabilitet som krävdes.

Offensivt har Tim Stützle lett laget med en poäng per match, medan Drake Batherson, Brady Tkachuk och Dylan Cozens alla nått minst 22 mål och 57 poäng. Backen Jake Sanderson har dessutom haft sin bästa säsong hittills.

Som wild card-lag väntar nu en tuff första runda, där Ottawa ställs mot en divisionsvinnare – där Carolina Hurricanes redan säkrat Metropolitan-divisionen, medan kampen i Atlantic fortsatt är oviss.

