Linus Ullmark startade inte för Ottawa Senators i gårdagens viktiga match då han ”behövde vila”.

Efteråt sågas Ullmark.

− Det ser inte bra ut, det är svårt att acceptera varför han inte spelar, säger Graeme Nichols i podcasten ”Coming In Hot”.

I går kväll spelade Ottawa Senators en mycket viktig match i slutspelsjakten då de ställdes mot divisionsrivalen Tampa Bay Lightning. Ottawa förlorade dock med 4-2 vilket innebär att de tappar lite mark jämfört med övriga lag i racet om att knipa en slutspelsplats.

Något som överraskade många var att Linus Ullmark inte spelade i den viktiga matchen. I stället satt Ullmark i båset medan veteranen James Reimer i stället fick förtroendet mellan stolparna. Efteråt förklarade Ottawas huvudtränare Travis Green varför Ullmark inte spelade.

− Jag vill kunna spela Linus varje kväll, men han behövde vila. Han var inte tillgänglig för att starta i den här matchen, sade Green efter matchen.

Linus Ullmark kritiseras efter frånvaron

I Senators-podcasten ”Coming In Hot” får nu Linus Ullmark kritik för att han inte kunde spela i en så pass viktig match. Detta trots att han har startat i tolv av 15 matcher för Ottawa efter OS-uppehållet.

− Det där ser inte bra ut för Ullmark. Det finns flera killar i laget som inte är helt hundra, men som ändå spelar. Det är svårt att acceptera varför. Faktumet att de också säger det öppet, det ser inte bra ut för Ullmark, säger Graeme Nichols, som har bevakat Ottawa Senators för både The Athletic och The Hockey News, i podcasten och fortsätter:

− Detta var en måstematch för Ottawa och då förstår jag inte hur man inte kan spela. Om han nu är trött, ja vem är inte det i det här laget? Säg det till backarna som spelar 20-25 eller till och med 28 minuter. Du får betalt för att vara ”the guy”, då kanske du också borde steppa upp och faktiskt vara ”the guy” också.

Ottawa Senators riskerar att missa slutspel

Linus Ullmark har haft en tuff säsong i Ottawa Senators. Bland annat tog han en paus under säsongen av personliga skäl. När han väl har spelat har Ullmark haft svårt att leva upp till sina prestationer tidigare år. Han har 88,9 i räddningsprocent och 2,75 GAA på 42 matcher.

Enligt Graeme Nichols skulle målvaktsspelet få bära en stor del av skulden ifall laget missar slutspel.

− Ottawa skulle kunna slösa bort den här säsongen och missa slutspel även om de får 96-97 poäng. Det är så många i det här laget som spelar på en extremt hög nivå, men man faller på målvaktsspelet. Där måste Ottawa fundera om de kan gå igenom detta igen nästa säsong, eller ifall de måste göra förändringar i laget?, säger Nichols.

Ottawa Senators har plockat 86 poäng på 73 matcher under säsongen. De är just nu en poäng bakom Columbus Blue Jackets som innehar den sista wild card-platsen.

