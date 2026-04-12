Detroit Red Wings hade ett guldläge att nå slutspel i vintras.

Efter förlusten i natt mot New Jersey Devils står det klart att lagets kollaps är ett faktum och att man missar Stanley Cup-slutspelet för tionde året i rad.

Då buades laget ut av publiken i Little Caesars Arena.

– Publiken vill ha en grupp som ger dem något att glädjas åt. Vi förtjänar den reaktionen, säger huvudtränaren Todd McLellan.

Detroit Red Wings buades ut i arenan. Foto: Bildbyrån

Detroit Red Wings buades ut natten till söndag. Nu står det klart att deras svit av missade slutspel fortsätter. Efter förlusten mot avhängda New Jersey Devils med hela 2–5 på hemmais, är loppet kört.

Faktumet är klart efter att Detroit kollapsat från en riktigt bra position högt upp i både divisionen och den östra konferensen. Nu kan Todd McLellans framtid som huvudtränare i Detroit att komma att ifrågasättas.

På andra håll väntas dock general managern Steve Yzerman att få fortsatt förtroende. Darren Dreger rapporterar att legendaren lär stanna i sin roll om han inte själv skulle söka en ny utmaning.

Det blev i vart fall en stark säsong för Lucas Raymond – som nästan snittar en poäng per match. På 78 matcher har han hittills samlat ihop 76 poäng varav 25 mål. Men 24-åringen får vänta på sin första slutspelsmatch.

I Detroit spelar även Simon Edvinsson, Albert Johansson och Axel Sandin-Pellikka.

Todd Mcllelan on the boos during the salute



”This is hockeytown, they’re not even clamoring for a cup…they just want a group to give them something to cheer for. We earned that reaction…” pic.twitter.com/3mnHXuG6bW — Stone Cold Steve Yzerman (@McCartyDangles) April 12, 2026