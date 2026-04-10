Linus Ullmark nominerad till hedersamt pris

Linus Ullmark tog en paus från hockeyn och öppnade sedan upp om sin mentala hälsa.

Nu nomineras han till King Clancy Memorial Trophy som delas ut till den NHL-spelare som gjort mest samhällsnytta.

Linus Ullmark kan vinna pris. Foto: Bildbyrån

Nu har årets nominerade till King Clancy Memorial Trophy kommit. Priset som NHL årligen delar ut till den spelaren som gjort störst insatser för samhället och humanitärt. Bland de 32 nominerade är det två svenskar som sticker ut. San Jose Sharks Alexander Wennberg och Ottawa Senators-målvakten Linus Ullmark.

Linus Ullmark has been named the Senators’ nominee for the King Clancy Memorial Trophy, awarded to the player who best exemplifies leadership on and off the ice and who has made a significant humanitarian contribution to his community. pic.twitter.com/yTM9VnsyBN — Julian McKenzie (@jkamckenzie) April 10, 2026

Som bekant har Linus Ullmark haft en tung säsong och utkämpar en kamp mot psykisk ohälsa utanför isen.

I veckan berättade han för The Athletic att han ”fortfarande kämpar mot sina demoner”.

– Jag är trasig, och jag är fortfarande inte helt läkt.

”Jag behövde mer hjälp då”

När han tog en paus var det den enda utvägen han såg.

– Jag behövde mer hjälp då, och det var skrämmande eftersom jag inte visste vad som var fel. Jag visste inte hur jag skulle lösa det.

Linus Ullmark har gjort 48 matcher och släppt in 2.78 mål per match i Ottawa Senators-målet. Räddningsprocenten är på strax under 89%. Hans Senators ligger på slutspelsplats och har en ledning ned till under strecket på tre poäng, där New York Islanders närmast jagar på 91 poäng.

