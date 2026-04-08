”Jag kämpar fortfarande mot mina demoner varje dag”

Linus Ullmarks säsong med Ottawa Senators har varit turbulent. Nu öppnar han upp om sin dagliga kamp mot den mentala ohälsan.

– Jag är trasig, och jag är fortfarande inte helt läkt, säger Ullmark i en öppenhjärtig intervju med The Athletic.

Linus Ullmark öppnar upp om sin vardagliga kamp i en intervju med The Athletic.

När Ottawa Senators jagar en slutspelsplats är det lätt att stirra sig blind på resultat, räddningsprocent och tabellplaceringar. Men för Linus Ullmark har den här säsongen handlat om något helt annat – en daglig kamp för att överhuvudtaget må bra.

Den svenske målvakten är brutalt ärlig när han beskriver sin situation i en intervju med The Athletics Julian MacKenzie

– Jag är trasig, och jag är fortfarande inte helt läkt. Om vi säger att (Thomas Chabot) är skadad är det ingen som ifrågasätter det. Men bara för att jag har spelat tidigare och sedan inte är tillgänglig, då börjar folk attackera mig och säga att jag måste spela – att det är det jag får betalt för.

”Jag mådde inte bra”

Ullmark missade bland annat matchen mot Tampa Bay Lightning den 28 mars – mitt under Senators intensiva slutspelsjakt. Bakom frånvaron låg inte en fysisk skada, utan en mental belastning som blivit för tung.

– Jag försöker verkligen mitt absolut hårdaste varje dag för att vara där. Men jag mådde inte bra dagarna inför matchen mot Tampa.

Säsongen har varit en berg- och dalbana. Redan under försäsongen beskrev Ullmark sin egen insats som “ganska hemsk”, och motgångarna fortsatte in i grundserien. I slutet av december kulminerade allt när han drabbades av ångestattacker – både inför och under en match mot Toronto Maple Leafs.

Kort därefter tog Ullmark en paus av personliga skäl.

– Jag behövde mer hjälp då, och det var skrämmande eftersom jag inte visste vad som var fel. Jag visste inte hur jag skulle lösa det.

Linus Ullmark: ”Ingen glädje i att ens tänka på hockey”

Under frånvaron spreds rykten, men både klubben och lagkamraterna slöt upp bakom honom. Och stödet har varit avgörande.

– Det här är inget jag bara hanterar nu. Jag vet att det är en väldigt lång process, och hjälpen och stödet jag fått har varit enorm.

När Ullmark återvände i januari var det dock långt ifrån självklart att han var redo att spela. Det första steget var något mer grundläggande: att hitta tillbaka till glädjen.

– Det fanns ingen längtan, ingen kärlek, ingen glädje i att ens tänka på hockey. Det handlade om att få tillbaka glädjen i vardagen, att kunna ha kul med mina barn – på riktigt, inte bara låtsas.

Sedan dess har prestationerna gradvis förbättrats. Ullmark har varit en nyckel i Senators slutspelsjakt och radat upp starka insatser. Men bakom siffrorna pågår fortfarande en kamp.

– Det är otroligt tufft. Varje dag tar energi. Ibland går man på tomgång. Det finns stunder när mitt batteri är så lågt att jag inte vill vara med någon alls – och samtidigt har jag två barn hemma som jag måste ge allt till.

Ullmark nominerad till Masterton Trophy

Trots framstegen är Ullmark tydlig med att resan inte är över.

– Jag kämpar fortfarande mot mina demoner varje dag. Skillnaden nu är att jag har fler verktyg och mer kunskap om mig själv, så jag kan hantera det bättre än tidigare.

Att han nominerats till Bill Masterton Trophy – ett pris som symboliserar uthållighet och hängivenhet – är därför dubbelt.

– Det är både bra och dåligt. Man vill egentligen inte få det, för det betyder att man har gått igenom tuffa saker.

För Linus Ullmark är det tydligt: den största matchen spelas inte i målet – utan inom honom själv.

