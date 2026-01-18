Efter tystnad, frågetecken och försiktiga besked börjar dimman lätta kring Linus Ullmark. Nu öppnar Ottawa Senators för att den svenske målvakten kan vara redo för comeback – mitt under en tuff bortaturné.

Linus Ullmark närmar sig comeback..Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Linus Ullmarks återkomst till spel kan vara närmare än vad Ottawa Senators hittills velat medge.

Efter lagets 6–5-förlust efter förlängning mot Montreal Canadiens natten mot söndag uppgav huvudtränaren Travis Green att planen är att Ullmark ska följa med på lagets kommande bortaturné. Det rapporterar Sportsnets Alex Adams.

Beskedet kommer kort efter att Green så sent som i fredags tonat ned förväntningarna kring den svenske målvaktens comeback och betonat att det saknas en tydlig tidsplan. Enligt tränaren tas situationen fortsatt dag för dag.

Ullmark har dock redan tagit ett viktigt steg tillbaka. Tidigare i veckan var han åter på is med Senators efter att ha varit borta från laget sedan den 29 december av personliga skäl.

Ullmarks kollega kritiserad – av lagkamraten

Under sin frånvaro har han varit saknad. Senators har haft problem med målvaktsspelet, där finländaren Leevi Meriläinen haft svårt att leva upp till förväntningarna efter fjolårets fina spel i NHL. I förlusten mot Montréal släppte han in sex mål på 19 skott och kritiserades efter matchen av lagkamraten Jake Sanderson.

– Jag tycker att Leevi gjorde några bra räddningar, sade Sanderson till media efter matchen.

– Men i slutändan måste man göra fler än tio räddningar för att vinna en match.

32-årige Ullmark har den här säsongen stått för ett facit på 14–8–5, med en räddningsprocent på 88,1 och ett snitt på 2,95 insläppta mål per match.

Ottawa inleder sin bortaturné sent i kväll att möta Detroit Red Wings. Därefter väntar matcher mot Columbus Blue Jackets och Nashville Predators — och kanske också Ullmarks efterlängtade återkomst mellan stolparna.

