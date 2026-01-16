Bilderna visar: Linus Ullmark tillbaka i träning

Linus Ullmark, 32, är tillbaka i träning för Ottawa Senators.

Glädjebeskedet kommer drygt tre veckor efter att Sveriges 4 Nations-målvakt tagit en paus från hockeyn.

Linus Ullmark var tillbaka i träning på torsdagen. Foto: Bildbyrån och skärmdump från X

Sveriges 4 Nations-målvakt Linus Ullmark var inte med när Sam Hallam presenterade sin OS-trupp. I samband med uttagningen, vid årsskiftet, hade Linus Ullmark gått ut med att han tar en paus från NHL-hockeyn. Hösten i Ottawa Senators gick inte som han hade hoppats, men senare gick lagkamraten Tim Stützle ut med att pausen berodde på målvaktens psykiska hälsa.

På fredagen kom det ett glädjande besked om målvakten.

För nu är han tillbaka i träning för Senators. Det rapporterar flera NHL-journalister på fredagen. I klipp som sprids på sociala medier syns den svenska målvakten träna för fullt med laget, för första gången sedan han gick ut med att han tar en paus, den 29 december i fjol.

Då kan han göra comeback

Efter träningen gav Ottawa-tränaren Travis Green beskedet att Ullmarks återkomst till hockeyn kommer att utvärderas dag för dag.

Därmed kommer inte en comeback att ske omgående, men troligen inom kort. Detta rapporterar Bruce Garrioch, Ottawa Senators-journalist på TSN.