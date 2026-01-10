Beskedet om Ullmark: Därför tog han en paus från hockeyn

Linus Ullmark, 32, har tagit en paus från hockeyn.

Nu har Ottawa-spelaren Tim Stützle gett en uppdatering om den svenske NHL-målvakten.

Linus Ullmark under 4 Nations.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0641

I slutet av december meddelade Ottawa Senators att den svenske stjärnmålvakten tar en paus från hockeyn. Där och då gavs ingen anledning. När Sam Hallam tog ut sin OS-trupp, var inte Linus Ullmark med i truppen. Målvakten, som spenderade junioråren och tog första seniorstegen i MoDo, hade i stället blivit förbipasserad av Minnesota Wild:s genombrottsspelare i Jesper Wallstedt.

Cirka två veckor senare ger Ottawa Senators-spelaren Tim Stützle en liten uppdatering om hur det ligger till. För media bekräftar han att det är relaterat till psykisk hälsa.

”Det är relaterat till psykisk hälsa. Alla vet det nu och jag har skickat meddelande om att vi alla stöttar honom i vad han än går igenom just nu”, ska han ha sagt enligt sportjournalisten Claire Hanna.

Linus Ullmark spelade 4 Nations för Tre Kronor förra året.