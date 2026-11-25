Patrik Laine har genomgått en operation.

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Efter att Patrik Laine lämnat Montréal Canadiens i samband med att kontraktet löpte ut i somras har finländären gått klubblös.

Laines situation är allt mer osäker ju längre in på säsongen vi kommer - och nu berättar den finske stjärnan dessutom att han opererat knät.

Öppnat för fortsättning i NHL

Laine har nyligen öppnat för en fortsättning i NHL. Enligt ESPN:s Emily Kaplan har Laine ingen intention att vända tillbaka till Europa för spel i Schweiz, Finland eller Sverige.

Inför säsongsstarten kopplades Patrik Laine ihop med en möjlig flytt till Toronto Maple Leafs . Även klubbar som Florida Panthers , Dallas Stars , Tampa Bay Lightning och Ottawa Senators uppges ha visat intresse för 28-åringen.