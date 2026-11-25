Efter att Patrik Laine lämnat Montréal Canadiens i samband med att kontraktet löpte ut i somras har finländären gått klubblös.
Laines situation är allt mer osäker ju längre in på säsongen vi kommer - och nu berättar den finske stjärnan dessutom att han opererat knät.
Öppnat för fortsättning i NHL
Laine har nyligen öppnat för en fortsättning i NHL. Enligt ESPN:s Emily Kaplan har Laine ingen intention att vända tillbaka till Europa för spel i Schweiz, Finland eller Sverige.
Inför säsongsstarten kopplades Patrik Laine ihop med en möjlig flytt till Toronto Maple Leafs. Även klubbar som Florida Panthers, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning och Ottawa Senators uppges ha visat intresse för 28-åringen.