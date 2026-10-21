Patrik Laine vill inte återvända till Europa.

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Efter att ha lämnat Montréal Canadiens i samband med att kontraktet löpte ut i somras har Patrik Laine gått klubblös. Även om NHL-säsongen snart är en månad gammal har det varit tyst om finländaren den senaste tiden och det är osäkert om han får en ny chans i NHL eller inte.

Inför säsongsstarten kopplades Patrik Laine ihop med en möjlig flytt till Toronto Maple Leafs . Även klubbar som Florida Panthers , Dallas Stars , Tampa Bay Lightning och Ottawa Senators uppges ha visat intresse för 28-åringen.

Dock har ingen flytt blivit av än och Laines situation blir allt mer osäker ju längre tiden går.

Nu uppger ESPN:s Emily Kaplan dock att Patrik Laine är helt inställd på att fortsätta i NHL. Enligt Kaplan har Laine ingen intention att återvända till Europa för spel i Schweiz, Finland eller Sverige. Vidare skriver hon att "ju längre tiden går, desto mer motiverad är han att motbevisa kritikerna".

Patrik Laine spelade bara fem NHL-matcher i fjol

Patrik Laine har vid tre tillfällen gjort 30 mål eller fler under en NHL-säsong. Hans bästa säsong kom 2017/18 när han prickade in hela 44 fullträffar för Winnipeg Jets .

De senaste säsongerna har emellertid produktionen sjunkit mer och mer för 28-åringen. Förra säsongen kom han endast till spel i fem matcher för Montréal på grund av skadebekymmer samt petningar.

Har öppnat upp om sin psykiska ohälsa

De senaste tre säsongerna har finländaren endast spelat 75 av totalt 246 möjliga grundseriematcher. Under säsongen 2023/24 skrev Laine in sig i spelarfackets assistansprogram och sommaren 2024 öppnade han sedan upp om sin psykiska ohälsa.

– Ett av de bästa råden jag någonsin har fått var att våga vara modig nog för att fråga om hjälp. Personligen så har jag kämpat mycket med det, sade han då.

28-åringen har under sin tid i NHL spelat 537 matcher för Winnipeg Jets, Columbus Blue Jackets samt Montréal Canadiens och producerat 422 poäng (224+198).