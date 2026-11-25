Joe Snively är tillbaka.

Foto: BILDBYRÅN

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Djurgårdens IF Hockeys Joe Snively ådrog sig en skada i förlustmatchen borta mot Örebro Hockey den 14 november. Därefter har förra årets poängkung för stockholmarna inte varit tillgänglig för spel.

I veckan har dock Snively varit tillbaka i träning och nu väntas forwarden vara tillbaka i matchtruppen igen.

– Det är bättre möjligheter nu än vad det var för en vecka sedan, så får vi se. Han kommer att åka med laget, säger huvudtränaren Robert Kimby till klubbens hemsida.

Hur mycket speltid det blir är dock oklart.

– Blir det inte spel imorgon tycker vi ändå att det finns en bra chans på lördag. Han har varit med och kört de mesta delarna de här två träningarna, säger Kimby.

Djurgården möter Växjö Lakers under torsdagen innan man fortsätter söderut för match mot Malmö Redhawks på lördag.