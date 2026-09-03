Uppgifter: De visar intresse för Laine

Patrik Laine.

Efter att ha lämnat Montréal Canadiens i samband med att kontraktet löpte ut i somras har Patrik Laine gått klubblös. Med mindre än en månad kvar till NHL verkar klubbarnas intresse börjat ta fart.

Tidigare under sommaren har Toronto uppgetts vara intresserade av finländaren och utöver Maple Leafs rapporterar nu Ottawa Citizens reporter Bruce Garrioch att även Florida Panthers , Dallas Stars och Tampa Bay Lightning visar intresse för 28-åringen. Vidare rapporterar Garrioch att Ottawa Senators undersökte möjligheten att plocka in Laine under sommaren, men att det i nuläget är mycket osannolikt att forwarden skulle hamna i den kanadensiska huvudstaden.

Spelade bara fem matcher förra säsongen

Laine har vid tre tillfällen gjort 30 mål eller fler under en NHL-säsong och stod säsongen 2017/18 för 44 fullträffar för Winnipeg Jets.

De senaste säsongerna har emellertid produktionen sjunkit för 28-åringen, som den gångna säsongen endast kom till spel i fem matcher för Montréal på grund av skadebekymmer och petningar.

Har öppnat upp om sin psykiska ohälsa

De senaste tre säsongerna har finländaren endast spelat 75 av totalt 246 möjliga grundseriematcher. Under säsongen 2023/24 skrev Laine in sig i spelarfackets assistansprogram och sommaren 2024 öppnade han upp om sin psykiska ohälsa.

– Ett av de bästa råden jag någonsin har fått var att våga vara modig nog för att fråga om hjälp. Personligen så har jag kämpat mycket med det, sade han då.

28-åringen har under sin tid i NHL spelat 537 matcher för Winnipeg, Columbus och Montréal och producerat 422 poäng (224+198).