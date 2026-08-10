Finske stjärnan kopplas ihop med Toronto

Patrik Laine kopplas ihop med Toronto. Foto: Bildbyrån

Efter att Free agency-marknaden öppnade den 1 juli har Patrik Laine kopplats ihop med New York Rangers , Minnesota Wild , Tampa Bay Lightning , Philadelphia Flyers och nu också Toronto Maple Leafs.

Den tidigare draft-tvåan från 2016 års NHL-draft kommer från en tuff säsong i Montreal Canadiens där han endast gjorde fem matcher. Finländaren missade i princip hela säsongen på grund av en operation som håll honom borta i tre-fyra månader. Trots att han ansågs vara frisk och tillbaka i träning i januari valde Montreal att inte spela honom under slutet av säsongen och slutspelet.

Laine kopplas ihop med Toronto

-- Jag är exalterad över nya möjligheter och se vart det leder. Vi får se vart vinden tar mig. Jag kommer att spela i den här ligan länge. Det är ingen fråga om det. Det är aldrig något jag har tvivlat på. Jag behöver bara en chans. Jag har fortfarande gott om tid innan nästa säsong, så det är definitivt inte något jag oroar mig för, sa Laine till Sprtsnet i början av juni.

Nu är vi en bit in i augusti och Laine har ännu ingen ny klubbadress. Men Toronto sägs alltså vara en potentiell ny sådan. Där han i så fall skulle kunna bilda kedja tillsammans med Auston Matthews .

Vilken lön Laine eventuellt får vid ett nytt kontrakt är oklart, men Toronto kommer isåfall behöva göra sig av med något annat kontrakt om en sådan signing ska vara möjlig att göra, skriver Leafs Nation.