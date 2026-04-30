Kan avsluta NHL-karriären – med utmärkelse

Tre av NHL:s mest respekterade spelare – Cole Caufield, Anze Kopitar och Jake Sanderson – gör upp om Lady Byng Trophy 2026, priset som hyllar både sportslighet och högklassig prestation. För Kopitar kan det bli fjärde vinsten – och det sista som inträffar i hans NHL-karriär.

Anze Kopitars NHL-karriär är över – men han kan fortfarande vinna en utmärkelse.

På torsdagen meddelar NHL att Montreal Canadiens-forwarden Cole Caufield, Los Angeles Kings-kaptenen Anze Kopitar och Ottawa Senators-backen Jake Sanderson har utsetts till finalister till 2026 års Lady Byng Memorial Trophy.

Priset delas ut till den spelare som bäst kombinerar ett gentlemanamässigt uppträdande och sportslighet med prestationer på toppnivå. Vinnaren röstas fram av Professional Hockey Writers Association.

Kopitar siktar på att vinna utmärkelsen för fjärde gången i sin framstående karriär – och för andra året i rad. Den femfaldige finalisten är nominerad efter sin sista NHL-säsong. På 67 matcher noterades den slovenske centern för 38 poäng (12+26), och bidrog till att Kings nådde Stanley Cup-slutspelet för femte året i följd. Han drog dessutom bara på sig fem mindre utvisningar och höll sig på tio eller färre utvisningsminuter för fjärde gången på sex säsonger.

En given förstavalsspelare till Hockey Hall of Fame avslutar Kopitar sin NHL-karriär med 452 mål och 864 assist – totalt 1 316 poäng på 1 521 matcher – och är Kings främsta poängplockare genom tiderna.

Cole Caufield jagar sin första Lady Byng Trophy

Ingen spelare har vunnit Lady Byng två år i rad sedan Martin St. Louis gjorde det 2010 och 2011. Vid en ny seger skulle Kopitar ansluta till Hall of Fame-namn som Wayne Gretzky, Red Kelly och Pavel Datsiuk som de enda fyrfaldiga vinnarna.

Caufield skrev egen historia den här säsongen när han blev den första Canadiens-spelaren att nå 50 mål sedan Stephane Richer säsongen 1989/90. Han slutade tvåa i NHL:s skytteliga med 51 mål, endast slagen av Rocket Richard-vinnaren Nathan MacKinnon. Caufield noterades också för endast 14 utvisningsminuter – minst av alla spelare bland de 25 främsta i poängligan – och var en nyckelspelare när Montreal slutade trea i Atlantic Division.

Nu jagar han att bli blott den tredje Canadiens-spelaren att vinna Lady Byng, efter Toe Blake (1945/46) och Mats Näslund (1987/88).

Sanderson hoppas i sin tur bli den första spelaren från Senators att ta hem priset. Han stod för ännu en stark säsong när Ottawa tog sig till slutspel för andra året i rad. Backen svarade för 56 poäng på 67 matcher i grundserien och snittade knappt 25 minuters istid per match. Trots att han var nia i ligan sett till istid per match drog han bara på sig fyra mindre utvisningar under hela säsongen.

Tidigare har NHL presenterat finalisterna för Ted Lindsay Award och Vezina Trophy.

Lista: Vinnare av Lady Byng Trophy under 2000-talet