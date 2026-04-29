De gör upp om priset till NHL:s bästa målvakt

Kyle Morton

Tre av NHL:s främsta målvakter gör upp om årets mest prestigefyllda pris på positionen. NHL har presenterat finalisterna till Vezina Trophy – och i potten finns både rutin och toppform.

Andrej Vasilevskij, Ilja Sorokin och Jeremy Swayman gör upp om Vezina Trophy 2026. Foto: Bildbyrån/Getty Images (montage)

NHL har inlett processen med att presentera nomineringar och finalister till priserna för säsongen 2025/26. Efter att listan till Ted Lindsay Award offentliggjordes på tisdagen släpptes finalisterna till Vezina Trophy under onsdagen.

Vinnaren av priset till ligans bästa målvakt står mellan Andrej Vasilevskij i Tampa Bay Lightning, Ilja Sorokin i New York Islanders samt Jeremy Swayman i Boston Bruins.

Vasilevskij, den ende av årets finalister som tidigare har vunnit priset, var en konstant faktor i ett Lightning som brottades med återkommande skador på backsidan. Ryssen noterades för 39–15–4 med 91,2 i räddningsprocent och 2,31 i insläppta mål per match. Han vann Vezina Trophy 2019.

Veteranen bidrog till att ta Lightning till ännu ett slutspel och laget befinner sig just nu i ett 2–2-läge i första rundan mot Montreal Canadiens.

Vasilevskij och Swayman hamnade i slagsmål

Swayman är också mitt uppe i en tuff förstaserie i Atlantic Division, där hans Bruins försöker vända ett underläge mot Buffalo Sabres. Han gick 31–18–4 under säsongen med 90,8 i räddningsprocent och 2,71 i snitt.

Under årets Stadium Series-match i Tampa drabbade Vasilevskij och Swayman samman i ett slagsmål.

Sorokin deltog inte i säsongens ökade målvaktsfighter, men stod för ännu en stark säsong på Long Island. Han var nära att ta Islanders till slutspel efter ett facit på 29–24–2 med 90,6 i räddningsprocent och 2,68 i snitt.

Vezina Trophy har delats ut sedan säsongen 1926–27 till den målvakt som anses vara bäst på sin position. Sedan säsongen 1981–82 avgörs priset genom omröstning av NHL:s 32 general managers, i stället för att gå till laget som släppt in minst mål (vilket numera gäller för William M. Jennings Trophy).

Förra året gick priset till Connor Hellebuyck i Winnipeg Jets, som även vann Hart Trophy som ligans MVP.

Lista: Vinnare av Vezina Trophy under 2000-talet

ÅrVinnare (klubb)
2000Olaf Kölzig (WSH)
2001Dominik Hašek (BUF)
2002José Théodore (MTL)
2003Martin Brodeur (NJD)
2004Martin Brodeur (NJD)
2006Miikka Kiprusoff (CGY)
2007Martin Brodeur (NJD)
2008Martin Brodeur (NJD)
2009Tim Thomas (BOS)
2010Ryan Miller (BUF)
2011Tim Thomas (BOS)
2012Henrik Lundqvist (NYR)
2013Sergej Bobrovskij (CBJ)
2014Tuukka Rask (BOS)
2015Carey Price (MTL)
2016Braden Holtby (WSH)
2017Sergej Bobrovskij (CBJ)
2018Pekka Rinne (NSH)
2019Andrej Vasilevskij (TBL)
2020Connor Hellebuyck (WPG)
2021Marc-André Fleury (VGK)
2022Igor Sjestjorkin (NYR)
2023Linus Ullmark (BOS)
2024Connor Hellebuyck (WPG)
2025Connor Hellebuyck (WPG)

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen