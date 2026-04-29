De gör upp om priset till NHL:s bästa målvakt

Tre av NHL:s främsta målvakter gör upp om årets mest prestigefyllda pris på positionen. NHL har presenterat finalisterna till Vezina Trophy – och i potten finns både rutin och toppform.

Andrej Vasilevskij, Ilja Sorokin och Jeremy Swayman gör upp om Vezina Trophy 2026. Foto: Bildbyrån/Getty Images (montage)

NHL har inlett processen med att presentera nomineringar och finalister till priserna för säsongen 2025/26. Efter att listan till Ted Lindsay Award offentliggjordes på tisdagen släpptes finalisterna till Vezina Trophy under onsdagen.

Vinnaren av priset till ligans bästa målvakt står mellan Andrej Vasilevskij i Tampa Bay Lightning, Ilja Sorokin i New York Islanders samt Jeremy Swayman i Boston Bruins.

Vasilevskij, den ende av årets finalister som tidigare har vunnit priset, var en konstant faktor i ett Lightning som brottades med återkommande skador på backsidan. Ryssen noterades för 39–15–4 med 91,2 i räddningsprocent och 2,31 i insläppta mål per match. Han vann Vezina Trophy 2019.

Veteranen bidrog till att ta Lightning till ännu ett slutspel och laget befinner sig just nu i ett 2–2-läge i första rundan mot Montreal Canadiens.

Vasilevskij och Swayman hamnade i slagsmål

Swayman är också mitt uppe i en tuff förstaserie i Atlantic Division, där hans Bruins försöker vända ett underläge mot Buffalo Sabres. Han gick 31–18–4 under säsongen med 90,8 i räddningsprocent och 2,71 i snitt.

Under årets Stadium Series-match i Tampa drabbade Vasilevskij och Swayman samman i ett slagsmål.

Sorokin deltog inte i säsongens ökade målvaktsfighter, men stod för ännu en stark säsong på Long Island. Han var nära att ta Islanders till slutspel efter ett facit på 29–24–2 med 90,6 i räddningsprocent och 2,68 i snitt.

Vezina Trophy har delats ut sedan säsongen 1926–27 till den målvakt som anses vara bäst på sin position. Sedan säsongen 1981–82 avgörs priset genom omröstning av NHL:s 32 general managers, i stället för att gå till laget som släppt in minst mål (vilket numera gäller för William M. Jennings Trophy).

Förra året gick priset till Connor Hellebuyck i Winnipeg Jets, som även vann Hart Trophy som ligans MVP.

