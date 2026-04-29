De gör upp om priset till NHL:s bästa målvakt
Tre av NHL:s främsta målvakter gör upp om årets mest prestigefyllda pris på positionen. NHL har presenterat finalisterna till Vezina Trophy – och i potten finns både rutin och toppform.
NHL har inlett processen med att presentera nomineringar och finalister till priserna för säsongen 2025/26. Efter att listan till Ted Lindsay Award offentliggjordes på tisdagen släpptes finalisterna till Vezina Trophy under onsdagen.
Vinnaren av priset till ligans bästa målvakt står mellan Andrej Vasilevskij i Tampa Bay Lightning, Ilja Sorokin i New York Islanders samt Jeremy Swayman i Boston Bruins.
Vasilevskij, den ende av årets finalister som tidigare har vunnit priset, var en konstant faktor i ett Lightning som brottades med återkommande skador på backsidan. Ryssen noterades för 39–15–4 med 91,2 i räddningsprocent och 2,31 i insläppta mål per match. Han vann Vezina Trophy 2019.
Veteranen bidrog till att ta Lightning till ännu ett slutspel och laget befinner sig just nu i ett 2–2-läge i första rundan mot Montreal Canadiens.
Vasilevskij och Swayman hamnade i slagsmål
Swayman är också mitt uppe i en tuff förstaserie i Atlantic Division, där hans Bruins försöker vända ett underläge mot Buffalo Sabres. Han gick 31–18–4 under säsongen med 90,8 i räddningsprocent och 2,71 i snitt.
Under årets Stadium Series-match i Tampa drabbade Vasilevskij och Swayman samman i ett slagsmål.
Sorokin deltog inte i säsongens ökade målvaktsfighter, men stod för ännu en stark säsong på Long Island. Han var nära att ta Islanders till slutspel efter ett facit på 29–24–2 med 90,6 i räddningsprocent och 2,68 i snitt.
Vezina Trophy har delats ut sedan säsongen 1926–27 till den målvakt som anses vara bäst på sin position. Sedan säsongen 1981–82 avgörs priset genom omröstning av NHL:s 32 general managers, i stället för att gå till laget som släppt in minst mål (vilket numera gäller för William M. Jennings Trophy).
Förra året gick priset till Connor Hellebuyck i Winnipeg Jets, som även vann Hart Trophy som ligans MVP.
Lista: Vinnare av Vezina Trophy under 2000-talet
|År
|Vinnare (klubb)
|2000
|Olaf Kölzig (WSH)
|2001
|Dominik Hašek (BUF)
|2002
|José Théodore (MTL)
|2003
|Martin Brodeur (NJD)
|2004
|Martin Brodeur (NJD)
|2006
|Miikka Kiprusoff (CGY)
|2007
|Martin Brodeur (NJD)
|2008
|Martin Brodeur (NJD)
|2009
|Tim Thomas (BOS)
|2010
|Ryan Miller (BUF)
|2011
|Tim Thomas (BOS)
|2012
|Henrik Lundqvist (NYR)
|2013
|Sergej Bobrovskij (CBJ)
|2014
|Tuukka Rask (BOS)
|2015
|Carey Price (MTL)
|2016
|Braden Holtby (WSH)
|2017
|Sergej Bobrovskij (CBJ)
|2018
|Pekka Rinne (NSH)
|2019
|Andrej Vasilevskij (TBL)
|2020
|Connor Hellebuyck (WPG)
|2021
|Marc-André Fleury (VGK)
|2022
|Igor Sjestjorkin (NYR)
|2023
|Linus Ullmark (BOS)
|2024
|Connor Hellebuyck (WPG)
|2025
|Connor Hellebuyck (WPG)
