Finska legendaren: ”Högst troligt mitt sista”

Han har coachat i 13 olika världsmästerskap. Men VM med Italien i Schweiz blir troligtvis Jukka Jalonens sista.

– Man vet aldrig, men högst troligtvis ja, säger han till vmhockey.se.

Jukka Jalonen gör troligen sitt sista VM.

Italien var chanslösa mot Tre Kronor och har på fem matcher endast mäktat med två mål framåt i årets turnering. Med två matcher kvar väntar nu två nyckelmatcher mot bottenkonkurrenterna Danmark och Slovenien.

– Tanken från början har alltid varit ”bäst av sju matcher”. Så vi har två matcher kvar att spela mot Danmark och Slovenien och vi måste vinna minst en av dem matcherna, säger Jalonen till hockeyvm.se.

Den nu 63-årige tränaren har OS-, VM-guld, med mer på sitt CV och är Finlands med framgångsrika i den rollen – genom tiderna. Han lämnade sitt uppdrag som förbundskapten 2024, men klev snabbt in för att hjälpa Italien inför OS på deras hemmaplan 2026.

Men nu ser det ut att var slut-coachat i VM. Efter turneringen lämnar han Italiens landslag och sedan tidigare står det klart att Jalonen blir senior advisor för finska Liiga-föreningen HPK Hämeenlinna till säsongen 26/27.

Den 25 maj möter Italien Slovenien i vad som alltså kan bli Jalonens sista VM-match som coach.