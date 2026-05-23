Uppgifter: AIK värvar slitvarg
Igår presenterade AIK Tim Theocharidis.
Idag kommer Expressen med uppgifter om nästa AIK-nyförvärv i form av forwarden Viktor Lennartsson.
Viktor Lennartsson anslöt till Mora strax innan deadline i februari. Detta efter fyra raka säsonger i BIK Karlskoga.
Nu uppger kvällstidningen att den hårt arbetande 32-åringen är klar för spel i AIK kommande säsong.
Lennartsson stod för två poäng på sina sex matcher i Mora. I BIK Karlskoga hann det bli sex poäng på 30 matcher den gångna säsongen.
