Uppgifter: AIK värvar slitvarg

Igår presenterade AIK Tim Theocharidis.

Idag kommer Expressen med uppgifter om nästa AIK-nyförvärv i form av forwarden Viktor Lennartsson.

Lennartsson på väg till huvudstaden.

Viktor Lennartsson anslöt till Mora strax innan deadline i februari. Detta efter fyra raka säsonger i BIK Karlskoga.

Nu uppger kvällstidningen att den hårt arbetande 32-åringen är klar för spel i AIK kommande säsong.

Lennartsson stod för två poäng på sina sex matcher i Mora. I BIK Karlskoga hann det bli sex poäng på 30 matcher den gångna säsongen.

