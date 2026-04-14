Det återstår några dagar på säsongen. Men redan nu vet vi vilka 16 lag som kommer få vara med i Stanley Cup-slutspelet.

Det har varit rejält dramatiskt, och grundserieavslutningen har innehållit några rejäla svängningar. Men vi får inte det där sista omgången-dramat i NHL:s grundserie. Faktum är att alla slutspelslag redan nu är klara, trots att det återstår en till två matcher för varje lag.

I natt såg vi Philadelphia i öst samt Anaheim och Los Angeles i väst säkra de sista slutspelsplatserna. Washington, Columbus, Nashville, San Jose och Winnipeg fick däremot se sitt sista slutspelshopp gå upp i rök.

De går till slutspel från Eastern conference

I den östra konferensen går Buffalo, Tampa Bay och Montréal vidare från Atlantic division. Carolina, Pittsburgh och Philadelphia går vidare från Metropolitan. De två Wild Card-platserna tas även de från Atlantic-lag, nämligen Boston och Ottawa.

Det vi också vet är att vi kommer få se ett klassiskt Pennsylvania-derby mellan Pittsburgh och Philadelphia, samt en matchserie mellan Tampa Bay och Montréal. Det är inte helt klart hur de övriga två matchserierna blir, men om tabellen slutar som den ser ut nu så blir det Buffalo mot Ottawa samt Carolina mot Boston i de resterande två serierna.

De går till slutspel från Western conference

I den västra konferensen är Colorado, Dallas och Minnesota sedan länge slutspelsklara från Central Division. Vi vet också att Utah Mammoth tar hand om en av de två Wild Card-platserna. I Pacific Division vet vi att Vegas, Edmonton, Anaheim och LA Kings går till slutspel – men den interna ordningen är alltjämt oklar. Vi kan inte redan nu slå fast vilka lag som tar de tre topp-platserna och vilket lag som tar Wild Card-platsen.

Det gör att vi i väst bara kan slå fast en enda matchserie i den första rundan: Det är det stekheta mötet mellan stjärnlagen Dallas och Minnesota. Två lag som båda ligger topp-sju i den sammanlagda NHL-tabellen – men ändå tvingas mötas redan i den första rundan. Att de ska mötas i förstarundan har varit klart en lång tid.

Om tabellen skulle sluta så som den ser ut nu får vi Colorado vs Los Angeles, Vegas vs Utah samt Edmonton vs Anaheim i de övriga matchserierna. Men det är på tok för tidigt att slå fast det redan nu. Räknar vi bort de tre topplagen i Central ligger nämligen alla övriga slutspelslag inom fyra ynka poäng, och då ska vi också komma ihåg att vissa lag har en match kvar medan andra lag har två matcher kvar. Det gör att det alltjämt kan bli en del skiften i tabellplaceringarna.

Natten till fredag spelas de sista matcherna. Sen har vi hela slutspelsträdet framför oss.