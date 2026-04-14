Svensk glädje i Kalifornien: Slutspelsklara

Streckstriderna i NHL är över och lagen från Kalifornien kan jubla. Anaheim Duck, LA Kings och dess svenska stjärnor säkrade inatt en plats i Stanley Cup-slutspelet.

Leo Carlsson, Anaheim Ducks, och Adrian Kempe, LA Kings, är klara för slutspel.

Natten till måndag förstördes festen av Vancouver Canucks, men idag fick Leo Carlsson och Anaheim Ducks till slut jubla. Tack vare Nashville Predators 2–3-förlust mot San Jose Sharks är nu avancemanget till NHL-klubbens första slutspel på åtta år säkrat – och det i kostym.

Lika glada var inte Washington, Columbus, Nashville, San Jose och Winnipeg. Lag som samtliga blev eliminerade denna natt.

– Det är en ”shitty” känsla, det är allt jag kan säga, säger Predators tvåmålsskytt Luke Evangelista efter att detta slagits fast.

William Eklund och Alexander Wennberg noterades båda för varsin assist i Sharks vinst.

Kempes 35:e säkrade slutspel för LA Kings

Bland de andra vinnarna när NHL:s streckstrid nu är över hittar vi dock både Philadelphia Flyers och LA Kings.

De sistnämnda, med Adrian Kempe i spetsen, lyckades spela in 5–3 mot Seattle Kraken och säkrade därmed en egen slutspelsplats. Svenske stjärnan stod för ett viktigt 4–2-mål i den händelserika tredje perioden, och klev i samma stund upp på 35 fullträffar över hela grundserien. Alex Laferriere satte sedan sista spiken med 5–3 i tom bur.

Adam Larsson noterades för sitt sjunde mål för säsongen i sitt Seattle Kraken.

Det här blir femte året i rad som Kings spelar slutspel, men de tidigare fyra har samtliga slutet i uttåg redan i första rundan. På andra sidan har nämligen Edmonton Oilers alltid stått. Med en fin form av nio mål och totalt 13 poäng de senaste tio matcherna hoppas Kempe säkerligen bryta den trenden. Först väntar dock Vancouver Canucks och Calgary Flames i grundseriens två sista omgångar.

I och med allt detta förlängs även Anze Kopitars sista NHL-säsong.

