Philadelphia Flyers har inte spelat ett Stanley Cup-slutspel sedan 2020. Men nu, efter en dramatisk straffvinst mot Carolina, är det dags igen.

– Ingen trodde på oss när säsongen startade, men vi har visat alla hur fel de hade, säger målvakten Dan Vladar i en intervju direkt efter 3–2-mötet.

Dan Vladar och Philadelphia Flyers är klara för slutspel. Foto: Bildbyrån (montage).

Samuel Ersson, Emil Andrae och Carl Grundström fick samtliga jubla natten till tisdag. Genom en dramatisk 3–2-seger mot Carolina Hurricanes är man nämligen klara för Stanley Cup-slutspel. Något deras Philadelphia Flyers inte varit sedan 2020.

– Det är så skönt att jag inte hittar några ord. Ingen trodde på oss när säsongen startade, men vi har visat alla hur fel de hade, säger målvakten Dan Vladar i en intervju direkt efter slutsignal.

Tillsammans med Anaheim Ducks och LA Kings knep Flyers de sista öppna platserna. Men för deras del krävdes en straffläggning där just Vladar såg till att pucken aldrig hittade nät. Tyson Foerster avgjorde – trots att han i december trodde att säsongen var över efter en operation.

– De här killarna har kämpat hela året för att jag skulle kunna komma tillbaka, så jag älskar dem allihop, säger Foerster efter matchen.

För att göra det hela ännu mer dramatiskt väntar nu ”The Battle of Pennsylvania” i och med mötet med Pittsburgh Penguins i första slutspelsrundan.

Washington, Columbus, Nashville, San Jose och Winnipeg blev samtliga eliminerade denna natt.

