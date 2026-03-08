Chocken efter klubbytet: ”Sorgligt att det tar slut på det sättet”

John Carlson har spelat hela sin NHL-karriär i Washington Capitals.

Efter 17 år i Washington trejdades han dock plötsligt till Anaheim Ducks – när han låg och sov.

– Att få reda på ett sådant beslut, som vänder upp och ner på hela ens liv, mitt i natten är såklart inte det bästa, säger Carlson.

John Carlson blev trejdad när han låg och sov. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

Den största trejden inför Trade Deadline i NHL skedde faktiskt inte under själva deadline-dagen. I stället genomfördes den under natten innan ”deadline day”. Det kom nämligen som en stor chock för alla inblandade när Washington Capitals plötsligt skickade iväg backstjärnan John Carlson, en av klubbens största genom tiderna, till Anaheim Ducks.

Carlson själv låg och sov när trejden gick igenom och vaknade till nyheten att han blivit bortbytt efter 17 år i Capitals.

– Att få reda på ett sådant beslut, som vänder upp och ner på hela ens liv, mitt i natten är såklart inte det bästa. Det har varit ett par galna dagar för mig och min familj. Vi har fått packa, säga hej då och göra oss redo för det här, säger John Carlson enligt nhl.com.

Samtalet efter trejden: ”Känslosamt”

Även om själva trejden kom som en chock menade Carlson att han ändå var medveten om att han skulle kunna bli bortbytt.

– Självklart förstod jag att det här skulle kunna hända. Det var något som nådde mig i dagarna innan det hände. Så det kom inte som en blixt från klar himmel. Tajmingen kanske hade kunnat vara bättre men det är bara att göra det bästa av situationen. Nu ser jag fram emot att få chansen att spela med Ducks, säger 36-åringen.

Washington Capitals lagkapten och storstjärna Aleksandr Ovetjkin menade att ”det var den sorgligaste dagen i hans karriär” när Carlson trejdades. Nu berättar också Capitals general manager Chris Patrick om samtalet när han gav Carlson nyheten.

– Han var känslosam, och det var jag också. Samtidigt är han väldigt professionell. Jag förväntade mig att han skulle vara arg på mig, men han var aldrig arg. Han förstod och jag tror att han bara kände en sorg över att det tog slut på det sättet, säger Patrick.

John Carlson: ”Mycket som jag kommer att sakna”

John Carlson draftades av Washington Capitals i första rundan av NHL-draften 2008. Han har sedan tillbringat hela sin NHL-karriär i klubben. Med sina 166 mål, 605 assist och 771 poäng är Carlson den back som har gjort flest mål, assist och poäng i Capitals historia. Sett till matcher är hans 1 143 framträdanden näst mest någonsin i klubben och endast Aleksandr Ovetjkin har fler matcher i Capitals-tröjan.

Nu flyttar han och familjen, som består av frun Gina och deras fyra barn, dock till Kalifornien för spel i Anaheim Ducks.

– Jag har spelat här väldigt länge och har fått många vänskaper här, både på och utanför isen. Det är mycket som jag kommer att sakna. Samtidigt blir det speciellt att dra med sig hela familjen och flytta till andra sidan landet över bara en natt. Samtidigt är jag spänd för vad som väntar. Det är ett bra lag som jag kommer till. De har mycket talangfulla spelare och har många delar för att kunna gå långt. Det är attraktivt för mig så jag ser fram emot att få spela där och ta mig an en ny utmaning, säger John Carlson.

