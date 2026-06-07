Skrällen: Tidigare storspelaren aktuell för Toronto

Kan en tidigare NHL-stjärna bli nästa tränare för Toronto Maple Leafs? Enligt uppgifter från Elliotte Friedman finns Joe Pavelski med på klubbens lista över kandidater till jobbet som huvudtränare – trots att han saknar erfarenhet från coachning på hög nivå.

Joe Pavelski nämns som en kandidat till att ta över Toronto Maple Leafs. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

En tidigare stjärna på isen kan vara på väg mot ett stort uppdrag bakom bänken.

I söndagens avsnitt av 32 Thoughts: The Podcast rapporterar Sportsnets insider Elliotte Friedman att den tidigare NHL-spelaren Joe Pavelski finns med på Toronto Maple Leafs radar som en möjlig kandidat att bli klubbens nästa huvudtränare.

Enligt Friedman ser Maple Leafs på Pavelski på ett liknande sätt som Montreal Canadiens gjorde när de anställde Martin St. Louis – en person med enorm erfarenhet som spelare, men utan någon längre tränarbakgrund på hög nivå.

För Canadiens har satsningen visat sig vara lyckad. St. Louis har lett laget till två raka slutspelsframträdanden i Stanley Cup-slutspelet, inklusive en plats i finalen i Eastern Conference den här säsongen.

Joe Pavelski har bara tränat ungdomar

Pavelski har hittills främst skaffat sig erfarenhet som tränare på ungdomsnivå, där han coachat sin son Nate hemma i Madison, Wisconsin.

Den 41-årige amerikanen lämnade NHL för bara ett par år sedan. Han meddelade sin pensionering sommaren efter säsongen 2023/24 och avslutade därmed en framstående 18 år lång NHL-karriär som mycket väl kan leda till en plats i Hockey Hall of Fame.

Pavelski tillbringade sina första 13 säsonger i NHL med San Jose Sharks innan han skrev på för Dallas Stars sommaren 2019.

Under 1 332 grundseriematcher noterades han för 476 mål och 592 assist, totalt 1 068 poäng. I slutspelet producerade han ytterligare 143 poäng på 201 matcher.

Uppges konkurrera med Roy och Laviolette

Han nådde Stanley Cup-finalen med San Jose Sharks 2016 och med Dallas Stars 2020. Dessutom tog han sig till final i Western Conference vid sju tillfällen – fyra gånger med Sharks och tre gånger med Stars.

Jobbet som huvudtränare i Toronto blev ledigt sedan klubbens nye general manager John Chayka förra månaden meddelade att Craig Berube fått sparken efter endast två säsonger bakom bänken.

Beslutet kom efter en tung säsong 2025/26 för Maple Leafs, då laget missade Stanley Cup-slutspelet för första gången på tio år. Under jakten på en ny huvudtränare verkar nu Joe Pavelski vara ett av de mest intressanta namnen som diskuteras. Tidigare har även Patrick Roy och Peter Laviolette nämnts som kandidater.

