Efter misslyckade comebacken – Stanley Cup-mästaren slutar

Efter en lång NHL-karriär har Milan Lucic nu satt punkt för spelarkarriären. Den tidigare Stanley Cup-mästaren med Boston Bruins meddelade på söndagen att han lägger skridskorna på hyllan efter 17 säsonger och totalt 1 177 matcher i NHL.

Milan Lucic avslutar NHL-karriären. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Stanley Cup-mästaren Milan Lucic meddelar på söndagen att han avslutar sin hockeykarriär.

Spelarfacket NHLPA bekräftar beskedet i ett inlägg på sociala medier.

– Milan Lucic tillkännager officiellt sin pensionering efter 1 177 NHL-matcher. Vi önskar allt gott till Stanley Cup-mästaren från 2010/11, skriver NHLPA.

Lucic har inte spelat i NHL sedan inledningen av säsongen 2023/24. Han missade större delen av både den säsongen och 2024/25, men gjorde ett kortare försök att återvända till professionell hockey under 2025/26.

Misslyckades med att spela till sig NHL-kontrakt

Den kraftfulle forwarden försökte ta sig tillbaka till nordamerikansk hockey genom ett provspelskontrakt med St. Louis Blues. Efter att ha ådragit sig en skada under provspelet fick han dock aldrig chansen i NHL. I stället spelade han en kort period för klubbens farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL på ett tryout-kontrakt innan samarbetet avslutades.

Säsongen avslutade han i den brittiska ligan EIHL med skotska Fife Flyers.

På fem matcher i AHL noterades Lucic för en assist. Under sin tid i Fife Flyers stod han för fem mål och sju assist, totalt tolv poäng på 26 matcher.

Lucic avslutar karriären efter 17 NHL-säsonger med Boston Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers och Calgary Flames.

Milan Lucic avslutar NHL-karriären

Han valdes av Boston Bruins i den andra rundan av NHL-draften 2006 och avslutar karriären med 233 mål och 353 assist, totalt 586 poäng på 1 177 grundseriematcher. I Stanley Cup-slutspelet svarade han för 29 mål och 48 assist, sammanlagt 77 poäng på 136 matcher.

Även om Lucic aldrig vann något individuellt NHL-pris blev han Stanley Cup-mästare med Boston Bruins 2011. Under karriären fick han även röster i omröstningarna till Calder Trophy, Selke Trophy och NHL:s All-Star-lag.

Lucics NHL-karriär fick dock ett abrupt slut för tre år sedan efter att han gripits i samband med en händelse i hemmet som involverade hans hustru. Han nekade till anklagelserna om misshandel, och åtalet lades senare ned efter att hans hustru vägrat vittna i målet.