Draftaktuelle backen lämnar Frölunda – flyttar till USA
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Backtalangen Axel Brøngel Larsson lämnar Frölunda för spel i USHL-klubb Youngtown Phantoms. Det meddelar klubben via sociala medier.
Om tre veckor väntas han bli vald i NHL-draften. Men redan nu kommer beskedet att backen Axel Brøngel Larsson lämnar Sverige för Nordamerika.
18-åringen har skrivit på för Youngtown Phantoms i juniorligan USHL i USA.
Klubben valde honom som 50:e spelare i tredje rundan av årets USHL entry draft. I Phantoms blir han lagkamrat med Linus Rudslätt Debou som också flyttar över till Nordamerika efter att ha spelat U20-hockey med Skellefteå AIK den gångna säsongen.
Axel Brøngel Larsson har varit ombytt i tre SHL-matcher
Den norskfödde backen har tillbringat de tre senaste säsongerna i Frölundas juniorverksamhet efter att ha anslutit från Oslo-klubben Vålerengen 2023. Under den tiden har det blir tre framträdanden i SHL samt ytterligare en match i Champions Hockey League.
I U20 Nationell stod ha för tre mål och tolv poäng (3+9) på 36 matcher i grundserien. I slutspelet blev det sex mål och en assist på 15 matcher under Frölundas väg till SM-silvret.
Trots att han är född i Oslo, och har spelat U16-landskamper med Norge, valde han att representera Sveriges juniorlandslag. I fjol var han med och tog silver på U18-VM med 07-kullen och utöver det har han även deltagit i Hlinka Gretzky Cup.
Axel Brøngel Larsson är således en kandidat att slå sig in i Sverige JVM-lag kommande säsong.
Source: Axel Brøngel-Larsson @ Elite Prospects
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