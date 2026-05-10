Jesper Wallstedt släppte in åtta mål i sin senaste start i slutspelet. När han var tillbaka mellan Minnesota Wilds stolpar blev han en av matchvinnarna när Colorado Avalanche besegrades med 5–1 i den tredje konferenssemifinalen.

Jesper Wallstedt fick jubla i natt.

Jesper Wallstedt studsade tillbaka med besked när Minnesota Wild skapade liv i matchserien mot Colorado Avalanche. Den svenske målvakten räddade 35 skott i 5–1-segern och blev en av de stora förgrundsfigurerna när Wild reducerade serien till 2–1 i matcher.

Efter den tunga öppningen på serien, där Wallstedt släppte in åtta mål i 9–6-förlusten i den första matchen, var pressen stor inför lördagens möte i Saint Paul. Men den 23-årige svensken, som ställdes åt sidan till fördel för Filip Gustavsson i match två, svarade med en lugn och stabil insats mot ett Colorado som fram till dess gått obesegrat genom slutspelet.

– Min arbetsbeskrivning är ganska enkel – stoppa pucken. Det är det jag försöker göra, säger Wallstedt till NHL.com.

Jesper Wallstedt tog revansch på sig själv

Colorado vann skotten med klara 36–25, men hade svårt att få hål på Wallstedt. Flera gånger tvingades han till kvalificerade räddningar när Avalanche tryckte på, inte minst under lagets numerära överlägen. Endast Nathan MacKinnon lyckades överlista svensken, efter förarbete av Gabriel Landeskog, när stjärnforwarden reducerade till 3–1 i mitten av den andra perioden.

För Wallstedt var matchen också ett personligt kvitto efter den svaga första insatsen i serien.

– När man släpper in åtta mål gör man uppenbarligen inte sitt jobb. Det fanns mål jag inte var nöjd med, men också saker jag tyckte att jag gjorde bra. Man försöker separera det som fungerade från det som måste förbättras, och anpassa sig till motståndet. Jag tycker att jag gjorde det bra och var mer förberedd inför den här matchen än den första, säger han.

Minnesota fick dessutom en drömstart offensivt. Kirill Kaprizov, som hade en tung kväll senast, visade vägen med ett mål och två assist. Den ryske stjärnan gav Wild ledningen sent i den första perioden innan Quinn Hughes ökade på till 2–0 i powerplay bara drygt en minut senare.

Två poäng av Mats Zuccarello

Ryan Hartman fyllde sedan på till 3–0 tidigt i den andra perioden efter förarbete från Mats Zuccarello, som noterades för två assist i matchen.

Colorado försökte svara och skapade långa anfall i offensiv zon, men Wallstedt stod emot trycket. Samtidigt tappade Avalanche momentum efter att tränaren Jared Bednar bytt ut Scott Wedgewood redan efter 4.23 av den andra perioden.

Brock Faber utökade till 4–1 kort efter MacKinnons reducering och Matt Boldy fastställde slutresultatet i tom bur.

Trots förlusten leder Colorado fortfarande serien med 2–1 i matcher. Men efter Wallstedts svar mellan stolparna har Minnesota återigen fått hopp inför den fjärde matchen hemma i Grand Casino Arena natten mot tisdag.

Minnesota – Colorado 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

Minnesota: Kirill Kaprizov (4), Quinn Hughes (4), Ryan Hartman (3), Brock Faber (4), Matt Boldy (7).

Colorado: Nathan MacKinnon (5).

Colorado leder serien med 2–1 i matcher.

