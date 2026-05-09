Byter svensk målvakt – igen

Filip Gustavsson fick chansen i förra matchen. Men nu väljer Minnesota Wilds coach John Hynes att ställa Jesper Wallstedt mellan stolparna igen. Detta i nattens kritiska tredje möte med Colorado Avalanche.

Jesper Wallstedt får tillbaka målgården från Filip Gustavsson i natt.

Minnesota Wild ligger pyrt till i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet.

Efter sina bägge bortamatcher mot Colorado Avalanche ligger man under med 0–2 i matcher när serien nu vänder till Grand Casino Arena för match tre i natt.

I senaste matchen valde Wild, för första gången i slutspelet, att ge Filip Gustavsson en start framför landsmannen Jesper Wallstedt. Detta efter att Wallstedt släppt in åtta mål i den inledande 6–9-förlusten i match ett.

Målvaktsbytet gav dock ingen effekt. Wild föll med 2–5 med Gustavsson i kassen efter att svensken släppt in fyra mål på 22 skott.

När det nu är dags för en kritisk match tre, där Wild är piskat att vinna för att inte gräva ned sig helt och hållet i ett hål, får Wallstedt tillbaka målgården från Gustavsson. Det rapporterar The Athletics Michael Russo på X:

John Hynes submitted: Jesper Wallstedt in net — Michael Russo (@RussoHockey) May 9, 2026

Brodin och Eriksson Ek saknas även fortsatt

Jesper Wallstedt hade startat de sju första slutspelsmatcherna för Wild innan bänkningen i match två.

– Självklart vill man spela varje match, men jag förstod också varför, säger Wallstedt till The Athletic.

– Jag tyckte att det var befogat. Jag var redo. Det var dessutom bara en match. Jag kände att jag spelat mycket bra hockey, särskilt innan dess. Det var några mål jag gärna hade velat ha tillbaka. Det var inte heller min bästa match. Men det är fortfarande bara en förlust oavsett – det spelar ingen roll om det var 1–0, 3–2 eller 9–6. Det gäller bara att studsa tillbaka.

Minnesota Wild får även fortsättningsvis klara sig utan Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek. Den svenska duon har inte varit ombytta i några av matcherna mot Colorado på grund av skador.

Eriksson Ek är tillbaka i träning efter att ha skadats i den sista matchen av serien mot Dallas Stars i första rundan. Dock anses han inte vara i speldugligt skick ännu.

Pucken släpps i matchen strax efter 03.00 i natt.

